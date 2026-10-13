Crecida del Paraná en Chaco: hay evacuados y la Isla del Cerrito podría quedar sin acceso terrestre

La crecida del río Paraná obliga a desplegar operativos de asistencia y prevención en las localidades costeras de Chaco. Mientras Barranqueras registra 71 personas evacuadas, las autoridades de la Isla del Cerrito advierten que el avance del agua podría interrumpir el acceso terrestre esta semana y coordinan alternativas para garantizar los traslados, la atención sanitaria y el suministro de productos esenciales.

En Barranqueras, el río alcanzó los 5,27 metros, según informó este martes el director municipal de Protección Civil, José Belle. En declaraciones a Radio Libertad, el funcionario señaló que las proyecciones del Instituto Nacional del Agua contemplaban una altura cercana a los 6 metros para el jueves, un escenario que podría ampliar la cantidad de hogares afectados.

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Barranqueras: 21 familias evacuadas y más sectores bajo vigilancia

Desde el inicio del operativo, el miércoles pasado, el municipio asistió a 21 familias que debieron dejar sus viviendas. Sin embargo, el relevamiento de las zonas expuestas a la crecida identifica un universo mayor: de acuerdo con Belle, 109 familias podrían necesitar asistencia si se cumplen las previsiones sobre el comportamiento del río.

Los sectores monitoreados incluyen el área próxima al muelle de YPF, en avenida Castelli y el Paraná; la Isla Santa Rosa; y la franja de avenida Gaboto, donde se encuentran los barrios Náutico, La Hormiga, Fortaleza y Flora Azul. El seguimiento se extiende hasta la rotonda del peaje y contempla también la influencia del riacho Barranqueras y del río Negro.

Para alojar a los evacuados, la Municipalidad construyó módulos temporales en terrenos altos cercanos a la costa. Belle explicó que la ubicación responde a la necesidad de las familias de permanecer próximas a sus pertenencias y a las actividades con las que sostienen sus ingresos. El personal municipal también realiza mudanzas hacia esos espacios o hacia viviendas de familiares, según la decisión de cada hogar.

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A la suba del Paraná se agrega la preocupación por las posibles lluvias. El cierre de compuertas para impedir el ingreso del río exige mantener bajo control el drenaje del agua que se acumule dentro de la ciudad.

La Isla del Cerrito prepara alternativas ante un posible corte del camino

En la Isla del Cerrito, el intendente José Luis García advirtió que la conexión por tierra podría quedar interrumpida entre el jueves y el viernes. “Dentro de dos o tres días nos vamos a quedar sin camino”, afirmó en diálogo con Radio Libertad. El jefe comunal adelantó que se establecerá el estado de emergencia y explicó que la Junta de Emergencia Municipal coordina las medidas preventivas.

Las autoridades pidieron a los vecinos retirar sus vehículos antes de que el acceso resulte intransitable y solicitaron a los pequeños productores que lleven el ganado a zonas altas de Margarita Belén y Las Palmas. Según García, algunas familias rurales ya comenzaron a trasladarse con sus animales y pertenencias.

El municipio también mantiene contactos con la Prefectura Naval Argentina para organizar el eventual transporte de personas y mercaderías. El intendente estimó que más de 200 personas podrían instalarse en el sector del puente San Pedro, donde se prevé disponer de un espacio de atención sanitaria con enfermería permanente.

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Bombas, atención sanitaria y abastecimiento

La localidad cuenta con tres zonas de bombeo, que tendrán supervisión mediante turnos de personal durante las 24 horas. García informó, además, que la empresa provincial Secheep facilitó transformadores para reforzar la infraestructura eléctrica que abastece a las bombas.

En materia sanitaria, las gestiones incluyen la disponibilidad de una ambulancia en Paso de la Patria, Corrientes, para articular la atención y los traslados de pacientes que no puedan resolverse en la isla. La eventual interrupción del camino también llevó al municipio a anticipar necesidades de abastecimiento y a pedir a comerciantes y proveedores que eviten aumentos excesivos de precios.

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La coordinación con el Gobierno chaqueño fue otro de los puntos planteados por Belle. El director de Protección Civil de Barranqueras sostuvo que el municipio comparte los relevamientos de familias evacuadas y los datos de su mapa de riesgo, y aseguró que envía reportes desde enero.

No obstante, afirmó que, hasta el momento de la entrevista, el contacto se concentraba en pedidos de información por WhatsApp y que algunas dependencias provinciales no habían respondido. También señaló que ningún funcionario del Gobierno provincial se había presentado en el municipio. En la Isla del Cerrito, en tanto, García describió acciones conjuntas con organismos provinciales en energía, salud y asistencia para afrontar un posible aislamiento terrestre.