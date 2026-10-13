Graciela Alfano regresó a la casa donde murió su padre en Chaco: “No tuvo justicia”

Graciela Alfano regresó a la vivienda familiar de Resistencia donde su padre, Carmelo Alfano, murió de un disparo en 1965. Durante una visita a la capital chaqueña, la actriz compartió imágenes del lugar y reiteró su convicción de que aquella muerte, considerada un suicidio, fue un asesinato que quedó impune.

“En esta casa, nuestra casa, asesinaron a mi papá. Yo tenía 12 años. No tuvo justicia, solo una mentira absurda y miedo, mucho miedo”, expresó en un video difundido en sus redes sociales. La publicación incluyó un anuncio sobre su intención de hablar de lo ocurrido: “Hoy voy a contar la verdad, será justicia. Que descanse en paz”.

La artista había viajado a Chaco para participar de Miss Soberanas en Primavera 2026, el certamen organizado por el diseñador Eduardo Sanova que se realizó el sábado 10 de octubre en Resistencia. Durante esa estadía, visitó el escenario de una historia familiar sobre la que ya había hablado públicamente.

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Qué cuestiona Alfano sobre la muerte de su padre

Carmelo Alfano era ingeniero civil y desarrollaba tareas vinculadas con el catastro de Resistencia. Su muerte dentro de la vivienda familiar ocurrió cuando su hija tenía 12 años. Aunque el caso fue registrado como un suicidio, la actriz sostiene que hubo irregularidades que contradicen esa explicación.

En junio de 2019, durante una entrevista en La Noche de Mirtha, conducida entonces por Marcela Tinayre, Alfano aseguró que el proyectil que provocó la muerte no coincidía con el calibre del arma que, según la versión inicial, estaba en la mano de su padre. Ese señalamiento forma parte de su testimonio y no constituye, por sí mismo, una conclusión judicial sobre lo sucedido.

En aquella oportunidad también relató que su madre, Matilde Cassanova, habría recibido una advertencia cuando fueron a retirar el cuerpo. Según la actriz, una persona vinculada al juzgado le pidió que abandonara cualquier intento de averiguar qué había pasado: “Señora, usted tiene una hija. Por favor, olvídese de esto, llévese a su marido muerto”.

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Las dudas sobre las cartas de despedida

Otro de los elementos que Alfano puso en discusión fueron los escritos atribuidos a Carmelo como supuestas cartas de despedida. Según contó, el periodista Luis Ventura consiguió documentación relacionada con el expediente que le permitió examinar esos textos.

La actriz afirmó que no reconoció la letra de su padre y que encontró errores de ortografía que consideró impropios de él. A partir de esas observaciones, cuestionó la autenticidad de las cartas y su utilización como respaldo de la hipótesis del suicidio.

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En 2019 se difundió que el expediente había sido conservado por la Justicia chaqueña y que la investigación sería reabierta. Sin embargo, la información disponible para esta nota no permite establecer el resultado de esas actuaciones ni confirmar judicialmente la hipótesis de un asesinato.