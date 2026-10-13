Crece la incertidumbre en el Gobierno y la Iglesia por la visita del papa León XIV a la Argentina

La confirmación de que el papa León XIV tiene un cáncer pulmonar incrementó la preocupación en el Gobierno y la Iglesia argentina por la posibilidad de que el pontífice deba modificar su agenda internacional y postergar su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Por ahora, no hay una decisión oficial sobre el viaje y los preparativos continúan, aunque la incertidumbre creció tras conocerse el diagnóstico.

El Vaticano informó que la intervención quirúrgica realizada en el Policlínico Gemelli de Roma concluyó con éxito y sin complicaciones. Durante la operación, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y confirmaron, mediante un examen histológico, que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar. El Papa permanecerá internado durante el período de recuperación, mientras se aguardan novedades sobre su evolución y los pasos médicos posteriores.

La noticia modificó el clima de expectativa que rodeaba la posible llegada de León XIV a la Argentina, una visita que también contempla a Uruguay y Perú. Aunque todavía no hubo anuncios que alteren formalmente la gira, tanto en la Casa Rosada como en ámbitos eclesiásticos siguen de cerca las comunicaciones procedentes de Roma.

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El Vaticano confirma que el papa León XIV padece cáncer de pulmón

El Gobierno mantiene el operativo y espera una señal del Vaticano

En el Gobierno resolvieron sostener la organización prevista hasta recibir una comunicación oficial de la Santa Sede. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que las distintas jurisdicciones involucradas continúan trabajando y que una eventual reprogramación dependerá de la evolución del cuadro clínico del pontífice.

“Si hay que reprogramar, se reprograma”, fue el mensaje que transmitió la funcionaria al referirse a la posibilidad de modificar el cronograma. La prioridad, remarcó, es la recuperación del Papa. Por el momento, no llegó una notificación formal que confirme la suspensión o el cambio de fechas.

La posición oficial combina así la continuidad de los preparativos con la cautela ante un escenario todavía abierto. La Casa Rosada busca evitar cambios anticipados mientras espera que el Vaticano informe cómo seguirá la recuperación y si el tratamiento médico tendrá consecuencias sobre los compromisos internacionales de León XIV.

El canciller Pablo Quirno también sostuvo que la organización sigue adelante. La eventual modificación del viaje, sin embargo, permanece como una posibilidad que el Gobierno no descarta si las circunstancias médicas lo requieren.

Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el cáncer que padece el papa Leon XIV

Preocupación y cautela en la Iglesia argentina

En la Iglesia argentina, la reacción inicial estuvo marcada por la preocupación, las expresiones de apoyo y los llamados a la oración. Los obispos siguen atentamente las novedades sobre la salud del pontífice, mientras esperan información más precisa que permita evaluar qué ocurrirá con la agenda prevista para noviembre.

El clima también está atravesado por la falta de certezas. Por ahora, no hay información oficial que permita afirmar que la visita será cancelada o postergada. En los ámbitos eclesiásticos, la expectativa está puesta en los próximos partes médicos y en las decisiones que adopte la Santa Sede.

La definición sobre el viaje depende, en última instancia, del Vaticano. Mientras tanto, la Iglesia local acompaña la recuperación del Papa sin anticipar escenarios y mantiene la expectativa por una visita que todavía no fue suspendida formalmente.

Una visita pendiente de la evolución médica

El diagnóstico de cáncer pulmonar introdujo una nueva variable en la organización de la gira sudamericana. Aunque la operación fue informada como exitosa, todavía resta conocer cómo evolucionará León XIV durante el posoperatorio y qué indicaciones médicas recibirá para las próximas semanas.

La cancelación de las audiencias del pontífice durante su recuperación constituye otra señal de que su agenda inmediata estará condicionada por la evolución clínica. Sin embargo, esa circunstancia no implica por sí misma una decisión sobre el viaje a la Argentina.

Por ahora, el Gobierno sostiene el operativo y la Iglesia argentina espera novedades de Roma. La posibilidad de recibir al Papa sigue abierta, aunque su concreción dependerá de la evolución de su salud y de una definición oficial que despeje la incertidumbre sobre la gira de noviembre.