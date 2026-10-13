El Gobierno celebró el 1,9% de inflación en septiembre

El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a respaldar y celebrar públicamente el nuevo índice de inflación correspondiente al mes de septiembre, asegurando que se trata de un registro positivo en el marco del proceso de ordenamiento macroeconómico y fiscal que impulsa la gestión. Desde el oficialismo remarcaron que el porcentaje obtenido ratifica el rumbo de la política monetaria y el rigor en el equilibrio de las cuentas públicas, enfatizando que el resultado consolida la baja sostenida de la suba generalizada de precios si se contrasta con los picos hiperinflacionarios heredados al inicio de la administración.

“El dato de hoy es de 1,9%. Que hoy estemos abajo del 2%, creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos” afirma Ravier en su conferencia, haciendo una alusión a los anteriores mandatos

Vocero presidencial, Adrián Ravier

“El presidente Milei dice que este es un fenómeno estrictamente monetario y, si controlamos los agregados monetarios, el IPC va a ir cediendo”, informa el vocero, declarando que para la Casa Rosada, este indicador refuerza la confianza de los mercados y de la ciudadanía en el plan económico, marcando un hito clave dentro de la estrategia oficial para estabilizar definitivamente la economía nacional y recuperar previsibilidad financiera de cara al cierre del año.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ravier comparó a Messi con Milei y dijo que ambos son “un modelo a seguir”

El Gobierno nacional destacó el proceso de desaceleración inflacionaria registrado desde el inicio de la gestión, enumerando una baja secuencial que pasó del 25% inicial al 12%, 8%, 4% y 2%, hasta perforar ese piso. Bajo la premisa de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, desde la Casa Rosada ratificaron que el control riguroso de los agregados monetarios permitirá seguir reduciendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la meta final de alcanzar una tasa anual de un dígito. En este marco, el Ejecutivo señaló que este descenso logró desplazar a la inflación del primer puesto entre las preocupaciones de los ciudadanos, vinculando además el reordenamiento macroeconómico con el último dato de pobreza del 32% correspondiente al primer semestre de 2026, etapa marcada por un IPC del 3,4% en marzo.

Asimismo, el oficialismo proyecta que una futura baja inflacionaria complementada con aumentos salariales nominales superiores al 2% promedio permitirá recomponer los ingresos reales de la población, reconociendo que tramos de la ciudadanía experimentaron un freno en su poder adquisitivo debido a factores exógenos. En esa línea, se advirtió que el último trimestre estuvo condicionado negativamente por un escenario internacional complejo ,que incluyó tensiones por la guerra en Medio Oriente, fluctuaciones en el precio del petróleo y tasas de interés elevadas en Estados Unidos, aunque el Ejecutivo ratificó que la economía argentina cerrará el año 2026 con crecimiento, pese a hacerlo a un ritmo más moderado que el estimado originalmente.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial de Milei

El mensaje del Presidente sobre el flujo de dólares y la capacidad de contención del Banco Central

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la estabilidad financiera y al esquema cambiario al asegurar que la economía argentina se encamina a contar con una fuerte oferta de divisas, estimando un flujo que oscilará entre los 60.000 y 70.000 millones de dólares provenientes del dinamismo exportador y el ingreso de capitales. Con estas cifras sobre la mesa, el Jefe de Estado envió un mensaje directo al mercado cambiario al remarcar que el Banco Central y el Tesoro nacional cuentan con el poder de fuego suficiente para "atajar" y neutralizar cualquier intento de corrida contra el peso, minimizando la efectividad de especulaciones financieras en un contexto de consolidación del superávit comercial.

En ese marco, la postura del mandatario busca disipar las dudas sobre la fragilidad del esquema monetario frente a presiones cambiarias de corto plazo, vinculando el blindaje financiero con el impacto de la desaceleración inflacionaria y el control de los agregados monetarios. Desde el Gobierno argumentan que la combinación entre la liquidez en moneda extranjera esperada para los próximos trimestres y la vigencia del ancla fiscal brindan las garantías necesarias para sostener la estabilidad cambiaria, atenuando los riesgos de volatilidad en las cotizaciones financieras e informales.

El recorte sostenido del gasto público como ancla permanente del programa económico

El proceso de reducción del gasto estatal y reestructuración de organismos públicos continúa siendo el pilar central sobre el que la gestión nacional respalda la baja de la inflación y la estabilidad macroeconómica. Desde la Casa Rosada sostienen que la eliminación de partidas presupuestarias no prioritarias, la racionalización de la plantilla estatal y el cierre o fusión de dependencias no solo garantizan el superávit fiscal primario y financiero de manera ininterrumpida, sino que también erradican de raíz la necesidad de acudir a la emisión monetaria para financiar el déficit.

Esta política de ajuste fiscal severo funciona, en la visión del Gobierno, como una señal inequívoca hacia los mercados e inversores sobre la irreversibilidad del rumbo económico adoptado. Para el Gabinete nacional, la consolidación de la disciplina presupuestaria constituye el verdadero blindaje frente a los embates de la coyuntura internacional y las presiones cambiarias, asegurando que el saneamiento de las cuentas públicas es la condición indispensable para dar sostenibilidad a la desaceleración del índice de precios y garantizar un crecimiento económico duradero.



