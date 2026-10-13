La interna libertaria avanza: Sebastián Pareja encabezó un acto sin Diego Santilli en Morón

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, dirigió este sábado un acto partidario en el municipio de Morón ante unos 1.200 militantes. El encuentro refleja el trabajo del partido libertario en territorio bonaerense, aunque fue significativa la ausencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, señalado por el propio presidente Javier Milei como el candidato seguro del oficialismo a gobernador del distrito.

La actividad se estructuró como un Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza bonaerense. El despliegue de los cuadros juveniles en el conurbano responde a la búsqueda del Gobierno de frenar la fuga del voto joven, luego de que encuestas de septiembre mostraron una caída de la imagen presidencial en el segmento de 16 a 29 años, motor electoral clave en las elecciones presidenciales de 2023.

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La ausencia de Santilli en el encuentro fue comentada en redes sociales entre las filas libertarias. Su asunción como jefe de Gabinete incluyó un inmediato posicionamiento como postulante a la gobernación bonaerense en 2027, lo que frustró las aspiraciones de Pareja. El pasado 2 de octubre, el armador libertario bonaerense afirmó en un streaming: “El Presidente ha sido claro respecto del candidato y ahí yo acompaño muy sanamente”.

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Fuentes libertarias hablan de un acuerdo en el que el ministro coordinador será la cara visible de la competencia en la provincia de Buenos Aires, pero la coordinación territorial y el armado principal de las listas municipales y bonaerenses seguirán bajo la órbita del legislador, quien pertenece al círculo de máxima cercanía de Karina Milei. “Hay mucha gente en la política que no se da cuenta cuándo hay que dar el paso al costado”, lanzó Pareja.

Por eso la división de tareas encuentra al presidente de La Libertad Avanza bonaerense con la tarea de mitigar el desgaste de la “marca Milei” en el distrito que concentra el 40% del padrón electoral nacional. De acuerdo con los datos de la justicia electoral, esa base de votantes habilitados se compone en un 53% por menores de 39 años.

El volumen demográfico de este segmento refuerza la postura del Gobierno nacional sobre la necesidad de avanzar con actividades políticas enfocadas en el sector joven de la población. En ese sentido, Pareja le pidió a la militancia "ir a contener a los miles de jóvenes que en 2023 nos acompañaron y que están hoy desesperanzados".

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Acto de La Libertad Avanza en Morón: “Hay que sacar a los kukas”

El mitin político en Morón agrupó a las diputadas nacionales Andrea "Nena" Vera y Patricia Vásquez, a la legisladora bonaerense Geraldine Calvella, a coordinadores seccionales como Luciano Olivera y Fabrizio Martínez, y a los concejales locales Daniela Cáceres, Ezequiel Tozzi, Cristian Morales, María Mobilia y Pablo Miño.

El encuentro contó con la presencia de terminales de la comunicación digital oficialista como el influencer Iñaki Gutiérrez. También asistió el director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, Sharif Menem, quien destacó la convocatoria juvenil afirmando que la estructura “es la más convocante del país”.

Pareja subrayó la importancia que el partido de Javier Milei le otorga al sector juvenil del electorado. “Este Congreso refleja el enorme crecimiento que tuvo la juventud de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tanto en cantidad como en capital humano”, afirmó el diputado.

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El titular del partido en la provincia habló del plan económico oficialista y las metas temporales de la administración nacional. El legislador libertario planteó un escenario de reformas de mediano plazo ante la militancia y aseguró: "Estamos recién en la primera de las tres etapas y vamos a salir adelante”.

El evento sirvió además como plataforma para el lanzamiento del empresario teatral Ariel Diwan como candidato a intendente de Morón. El productor, conocido por realizar la obra Stravaganza junto al coreógrafo Flavio Mendoza, alineó sus metas con Casa Rosada y afirmó ante la juventud libertaria que “tenemos una lucha, que es sacar a los kukas”. Y aseguró que se precisa la continuidad de Javier Milei en 2027.

Presupuesto 2027 y reforma electoral: las prioridades de Diego Santilli

Diego Santilli concentra su actividad de las últimas semanas en reuniones permanentes con gobernadores. Durante septiembre, el jefe de Gabinete completó una serie de audiencias con más de diez mandatarios provinciales, encuentros enfocados en “avanzar en la agenda de trabajo entre Nación y las provincias”.

La agenda del ministro coordinador en Balcarce 50 incluyó movimientos en áreas estratégicas. El martes 6 de octubre, Santilli designó formalmente a Andrés Michelazzo como nuevo titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El nombramiento consolidó el control de la Jefatura de Gabinete sobre la estructura de telecomunicaciones nacional.

La actividad del funcionario continuó el jueves 8 de octubre con dos encuentros políticos. En primer término, Santilli recibió en Casa Rosada al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. La reunión abordó el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral que impulsa el oficialismo, cuyo eje central radica en lograr la eliminación o la suspensión de las PASO.

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Ese mismo jueves, el jefe de Gabinete se reunió con el recientemente reasumido intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Ambos funcionarios evaluaron el despliegue de políticas de seguridad en la provincia. El viernes 9, Santilli cerró la semana recibiendo al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Diego Santilli coordinó políticas de seguridad en Casa Rosada con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro

La intención de Casa Rosada de modificar el mecanismo electoral apunta a contener estrategias provinciales. Gobernadores como Gustavo Sáenz en Salta y Maximiliano Pullaro en Santa Fe anticiparon que desdoblarán los comicios en sus distritos, algo que perjudica al oficialismo.

La separación de las fechas electorales diluye el voto hacia La Libertad Avanza en las elecciones generales, y le permite a los gobernadores locales blindar sus provincias sin comprometer un respaldo directo al Ejecutivo nacional. La eliminación de las PASO busca neutralizar estas autonomías forzando la fragmentación de las coaliciones opositoras.

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Contener la fuga del voto joven: la prioridad electoral de Javier Milei

La preocupación en los despachos oficiales por la fuga del voto joven se fundamenta en la evolución de las estadísticas electorales en el principal distrito del país. Los registros demuestran que la sintonía de La Libertad Avanza con la juventud sufrió alteraciones respecto del punto de partida. A mediados de 2025, el espacio acumulaba un fuerte capital en el conurbano.

Un relevamiento de Reyes Filadoro y Enter Comunicación indicaba a mediados de 2025 que el 48% de los jóvenes votaría por Javier Milei si las elecciones se realizaran en ese momento. Ese dato consolidaba al universo menor de 30 años como el sostén de la estructura política y de difusión de la administración nacional.

Pero los sondeos de opinión pública difundidos en septiembre de 2026 reflejaron modificaciones estructurales en la tendencia. Un informe de la consultora Opinaia detectó que, con la mira puesta en 2027, el apoyo al oficialismo en la franja de 16 a 25 años descendió al 25%. La misma medición indicó que el 44% de los jóvenes afirma que nunca votaría a La Libertad Avanza.

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Pareja le pidió a la militancia salir a la calle a "contener a los jóvenes que en 2023 nos acompañaron y que están hoy desesperanzados"

El desgaste de la imagen de Milei dentro del segmento también quedó registrado por la firma Atlas Intel. El estudio arrojó que en el grupo de 16 a 24 años la aprobación de la gestión se ubicó en un 23,1%, frente a un rechazo del 76,9%. En el rango de 25 a 34 años, la relación de desaprobación hacia la Casa Rosada se posicionó en el 71,9%.

Otras consultoras evidencian la confluencia del segmento hacia los promedios de la población general. Un monitoreo de Opina Argentina ubicó el respaldo juvenil en un 45%, mientras que la analista Shila Vilker advirtió sobre la interrupción de la sintonía identitaria que históricamente constituyó el activo político central del oficialismo.

El comportamiento estadístico se extiende a la periferia de los centros urbanos. Un informe del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) enfocado en barrios populares bonaerenses arrojó que el 42% de los jóvenes que eligieron la boleta libertaria en 2023 no repetiría su sufragio, inclinándose un 67% hacia variables del peronismo.

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Un análisis de la consultora Vozna, liderada por Marcos Doudtchitzky, señala la conformación de un bloque generacional opuesto entre los extremos de las edades del padrón y los sectores intermedios. El informe concluye que la franja de 30 a 49 años constituye el sector con menor representatividad en las ofertas electorales actuales.

Bajo esa urgencia matemática de esas mediciones es que se realizó la actividad territorial de Sebastián Pareja en Morón. Ante la militancia del conurbano, el diputado nacional encomendó de forma directa la tarea del partido: “El trabajo que ustedes tienen que hacer ahora es ir a contener a los miles de jóvenes que en 2023 nos acompañaron y que están hoy desesperanzados”.

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Se trata de una de las contadas ocasiones en las que un dirigente libertario admite públicamente que existe falta de esperanza, y lo hace al hablar del sector primario que sintoniza con las ideas de Milei: la juventud. Minutos después, el propio armador bonaerense regresó al manual discursivo institucional y trazó una proyección contrapuesta.

El legislador libertario aseguró ante los jóvenes militantes de La Libertad Avanza que "hoy vemos cómo ese apoyo se mantiene intacto“ y que "el presidente Javier Milei siempre destacó el papel de los jóvenes en su llegada a la Presidencia”.

ML