Karina Milei busca destrabar la agenda legislativa entre la tensión con Bullrich y los reclamos provinciales

La Mesa Política, que encabeza Karina Milei, sigue metida de lleno en despejar interrogantes y afinar la hoja de ruta legislativa de color violeta. Lo hace en medio de una interna con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y bajo la presión de distintos actores por proyectos en disputa.

Hasta el momento, como supo PERFIL, las disputas puerta adentro que supo establecer la exministra de Seguridad quedaron en silencio. La senadora ya había mostrado su disgusto por el funcionamiento de la Mesa y por temas que no tuvieron debate en ese ámbito, como los cambios en materia de discapacidad que dispuso el Ministerio de Economía para el Presupuesto 2027. Incluso, trató de mentiroso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por señalar que las modificaciones del sistema sí habían tenido lugar de discusión un martes.

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Hoy, la realidad es que todavía se respira tensión con Bullrich en escena. No hubo explosiones, pero nadie puede asegurar que no se produzcan en un futuro, cuando la legisladora decida exponer sus divergencias ante ciertas decisiones del Poder Ejecutivo. Fiel a su estilo.

Por otro lado, en momentos en los que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pretende conseguir un conjunto de leyes de peso, aparecen los pedidos de los gobernadores. Y todavía no tienen respuesta, de acuerdo a la información que difundieron fuentes oficiales tras el último encuentro.

El que pidió atención, bajo un conjunto de argumentos, fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El mandatario se quejó por la licitación del Belgrano Cargas: afirmó que en los pliegos de la licitación de la ampliación del sistema ferroviario, los ramales C14 y C15 fueron puestos como “optativos” para los oferentes.

“No podemos permitir que sean opcionales, tienen que ser obligatorias, porque depende de eso el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el Norte argentino. El C14 termina en Chile y el ramal C15 termina en Bolivia. Es la integración que necesitamos para el progreso de nuestra querida provincia. Por eso les pido humildemente a los 3 senadores por Salta, a los 7 diputados nacionales por Salta, y a todos aquellos que integran el Norte Grande que nos acompañen en este planteo. Estas obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias, y tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, despojado de todo interés político y partidario”, dijo Sáenz en Instagram.

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Los detalles de la última reunión

Este martes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó en la Mesa los detalles del proyecto de ley de mercado de capitales.

La iniciativa, que contempla la modificación de 17 leyes vigentes con el fin de modernizar el financiamiento para pymes y comercios, se encuentra en su fase final de redacción antes de ser enviada formalmente a la Cámara de Diputados. En ese sentido, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, repasó el temario para la sesión prevista para el próximo 21 de octubre, donde se buscará tratar el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich detalló la labor de comisiones para lograr dictámenes que permitan convocar a sesión la semana entrante en la Cámara alta.

Asimismo, los funcionarios repasaron la organización de la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fijada para el 29 de octubre en Rosario, destinada a vincular a inversores mineros con proveedores y pymes locales.