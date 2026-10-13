En un evento realizado en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora anunció $240.500 millones en inversiones privadas, distribuidas en 40 proyectos, varios de ellos ya en marcha, que buscarán transformar el perfil socioeconómico del arco Noroeste y el Sur-Sur provincial.

La iniciativa forma parte de la primera convocatoria del Programa Provincial Impuesto por Inversión (IPI). Los emprendimientos seleccionados estiman generar más de 900 puestos directos y superar los 3.000 empleos formales al sumar los indirectos. Según las proyecciones oficiales, este volumen de contratación representará un incremento cercano al 50% del empleo registrado en las 21 localidades beneficiadas.

De las 40 iniciativas, 35 son calificadas como “pioneras” porque desembarcan en actividades sin antecedentes de empleo formal en esas zonas.

“Los programas tradicionales tienden a incentivar a las zonas que ya están desarrolladas. El objetivo del Plan de Igualdad Territorial es construir el piso de infraestructura y generar condiciones para que el capital privado encuentre rentabilidad en regiones con enorme potencial pero históricamente postergadas”, enfatizó Llaryora ante el empresariado reunido en el Parque Empresarial Aeropuerto.

Las 40 iniciativas seleccionadas abarcan la industria (20 proyectos de bioetanol, hormigón, molienda, biocombustibles y acero), el turismo (8 desarrollos que suman $47.100 millones en hotelería boutique, enoturismo y glamping), el sector primario (6 proyectos de feedlots, porcinos y exportación de alfalfa), la salud (3 centros ambulatorios y de diagnóstico) y propuestas multisectoriales (3 proyectos que articulan producción, industria y turismo).

El ministro de Economía, Guillermo Acosta, explicó que Impuesto por Inversión constituye un mecanismo de incentivo fiscal para atraer capitales privados a zonas rezagadas. Acosta subrayó que estos lineamientos se inscriben en una política productiva que busca resolver fallas del mercado, acompañando e incentivando desde el Estado la puesta en marcha de emprendimientos empresariales.

En el evento participó un amplio grupo de empresarios cordobeses. Jorge Pavan, fundador de Pintecord, empresa que se incorporó al Plan con la construcción de un hotel boutique, con bodega y cava en la localidad de Las Calles contó que buscan generar trabajo y movimiento económico para beneficiar a toda la región. Además agradeció a los funcionarios provinciales presentes y afirmó: "Cuando una política pública funciona dan ganas de seguir invirtiendo".

Algunas inversiones

Entre las iniciativas aprobadas por el Consejo Asesor, diez proyectos resaltan por su envergadura industrial, de procesamiento agroalimentario y desarrollo turístico estratégico, pero no son los únicos:

Planta de bioetanol de maíz (Huinca Renancó - Dpto. General Roca) Planta modular de hormigón armado (Deán Funes - Dpto. Ischilín): Planta industrial de ovoproductos (Sarmiento - Dpto. Totoral Planta de mallas electrosoldadas y acero (Laboulaye - Dpto. Roque Sáenz Peña) Eco-refinería integrada de biodiesel (Deán Funes - Dpto. Ischilín) Restauración y refuncionalización del Hotel Yacanto (San Javier - Dpto. San Javier) Complejo agroindustrial de procesamiento de nuez pecán (San Javier - Dpto. San Javier) Plataforma agroindustrial de exportación de alfalfa (Villa de María del Río Seco - Dpto. Río Seco) Hotel Boutique Spa del Olivo (Luyaba - Dpto. San Javier) Centro de salud ambulatorio y base de emergencias (Huinca Renancó - Dpto. General Roca)

Devolución de Ingresos Brutos

La arquitectura financiera del programa se apoya en las herramientas dispuestas por la Ley Provincial 11.062. Los emprendimientos seleccionados accederán a la devolución de hasta el 100% del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) sobre el monto total invertido, acompañado por la exención total del Impuesto de Sellos para todos los actos y contratos vinculados a la ejecución de las obras.