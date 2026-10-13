La inflación de Córdoba fue del 1,4% en septiembre y quedó por debajo de la nacional

La inflación en la provincia de Córdoba fue del 1,4% en septiembre, según el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) difundido por el Gobierno provincial. Con este resultado, el indicador acumuló un incremento del 21,7% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,6%.

Los principales aumentos del mes se concentraron en alimentos y bebidas no alcohólicas y en el capítulo Salud. De acuerdo con el informe oficial, las variaciones en estos rubros respondieron, principalmente, a las subas en frutas y verduras, servicios de atención médica, medicamentos y seguros médicos.

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El relevamiento también mostró diferencias entre los precios de bienes y servicios. Los bienes, que representan el 61% de la canasta utilizada para calcular el índice, aumentaron un 1,2% en septiembre. Por su parte, los servicios, que representan el 39% restante, registraron una suba mensual del 1,6%, por encima de la variación de los bienes.

Precios estacionales y regulados

Según la clasificación utilizada por el IPC-Cba, los precios estacionales aumentaron un 3,5% durante septiembre. En tanto, los precios regulados, que incluyen bienes y servicios sujetos a regulación estatal o con una elevada carga impositiva, subieron un 0,8%. El resto de los productos y servicios que integran la canasta, categoría asociada a la inflación núcleo, registró una variación del 1,3% en el mes.

Córdoba frente al país

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato quedó por encima del registro cordobés y representó una aceleración respecto del 1,7% de agosto. En el país, la inflación acumuló un 23,6% entre enero y septiembre y llegó al 33,4% interanual. En la comparación mensual, la variación nacional superó en 0,5 puntos porcentuales a la de Córdoba.

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Entre los rubros nacionales, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos, con un 3,1%, seguido por Educación, con un 3%. Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2%.