Así crece Armando Medialunas: productos frescos, costumbres argentinas y opciones para cada momento del día

Hay marcas que se construyen alrededor de una idea y otras que buscan convertirse en parte de una costumbre. Armando Medialunas nació con una idea sencilla: ofrecer un producto calidad, accesible y pensado para compartir. Hoy, con una propuesta que se amplía más allá de las medialunas y una estrategia de expansión que gana protagonismo en Córdoba, la compañía busca acompañar cada vez más momentos de la vida cotidiana.

La campaña Primavera-Verano 2026, bajo el concepto “Armando planes reales”, expresa ese cambio de etapa. Elaboran panificados pero no son una panadería, se denominan medialunería. Hacen pocos productos, bien elaborados y pensados para el paladar argentino. Aproximadamente, el 30% de lo que venden son medialunas, ahora el desafío es poder acompañar el propuestas para el resto del día.

“Durante mucho tiempo las marcas gastronómicas se construyeron alrededor de un producto. Nosotros creemos que hoy tenemos que construir Armando alrededor de los momentos de las personas. La medialuna sigue siendo nuestro producto insignia, pero queremos que alguien pueda venir a Armando a desayunar, almorzar, tomar un iced latte, una limonada, encontrarse con amigos, compartir un momento en familia, disfrutar algo rico en pareja o simplemente llevarse algo para compartir”, explica Mariano Bergo, Director Comercial y de Marketing de Armando Medialunas.

De contar locales con la palma de la mano a registrar el crecimiento de franquicias más importante de la provincia, con cerca de una veintena de inauguraciones. Desde la marca aseguran que se cuida mucho al emprendedor, no se autorizan locales cerca y se hacen controles de calidad. "En Villa Allende la estamos rompiendo", dejan trascender con felicidad de una de las últimas aperturas.

De la medialuna a cada momento del día

Desde sus comienzos, la premisa fue desarrollar una pieza de calidad, de buen tamaño, accesible y elaborada artesanalmente. “Las medialunas son grandes, hechas a mano y sin maquinarias desde que llega la harina hasta que lo consume el cliente”, destacan desde la marca. Que el producto esté fresco es un sello de calidad que buscan preservar en todos sus locales, crecen en cantidad pero no son industriales, demandan días de elaboración artesanal.

Ese concepto funciona como punto de partida para una propuesta cada vez más amplia. A las medialunas se suman criollitos comunes y de hojaldre (solo en Córdoba), chipá, sacramentos rellenos, sándwiches de miga y otras alternativas dulces y saladas que forman parte del repertorio gastronómico cotidiano de los argentinos.

La oferta también incorpora distintas opciones de bebidas, desde café hasta limonadas, licuados, smoothies e iced latte. La idea es que el consumidor encuentre una alternativa para diferentes ocasiones: el desayuno antes de trabajar, una pausa durante la jornada, un almuerzo rápido, una merienda o una compra para compartir en casa.

En esa evolución aparecen universos como Armando Café y Armando Almuerzos, con los que la compañía busca ampliar los momentos de consumo sin perder el vínculo con su producto original.

Café, criollitos y sabores que hablan el idioma argentino

La ampliación de la propuesta también se refleja en una decisión que parece pequeña, pero que define el posicionamiento de la marca: acercar el lenguaje de los productos a las costumbres del consumidor.En lugar de apoyarse exclusivamente en denominaciones internacionales propias del universo de las cafeterías de especialidad, Armando busca que pedir un café sea una experiencia familiar. Café, cortado, lágrima y otras formas tradicionales de nombrar las bebidas conviven con una oferta que incluye café de origen brasileño y preparaciones frías para los días de calor.

El objetivo es combinar variedad con sencillez. Que el cliente pueda elegir lo que conoce, descubrir nuevas alternativas y encontrar una propuesta consistente tanto para una compra rápida como para sentarse a compartir un rato.

En paralelo, la empresa continúa trabajando sobre aquello que le permitió diferenciarse. Armando fue pionera en el desarrollo de medialunas rellenas y mantiene esa categoría entre sus apuestas de innovación. Entre las novedades en desarrollo aparece una versión rellena de naranja, pensada para sumar un perfil fresco a una línea que forma parte de la identidad de la marca.

La estrategia combina así dos caminos: preservar los productos que construyeron su reconocimiento y sumar nuevas opciones que permitan llegar a más consumidores y ocasiones.

“Armando planes reales”: del mostrador al encuentro

“Queremos que Armando sea esa pequeña excusa que dispara el encuentro”, señala Bergo. La iniciativa no se limita a una acción publicitaria. Forma parte de una estrategia comercial que busca ampliar las ocasiones de consumo, desarrollar nuevas categorías y consolidar una identidad reconocible, con productos asociados a las costumbres argentinas y una experiencia cercana al consumidor.

La campaña de temporada lleva esa filosofía al terreno de la comunicación. Con mensajes como “No hace falta compartir ubicación si estamos juntos” y “¿Para qué ver historias cuando podés crear las propias?”, la marca utiliza códigos digitales para proponer una vuelta a las experiencias fuera de la pantalla.

No se trata de plantear una pelea contra la tecnología, sino de recordar que hay momentos que no necesitan una publicación para tener valor. Una charla con amigos, una sobremesa, una tarde al aire libre o una merienda improvisada son parte de ese universo.

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Uno de los elementos centrales de la campaña será una manta diseñada para disfrutar al aire libre. La propuesta invita a trasladar los productos más allá de los locales y llevarlos a parques, plazas, patios y reuniones entre amigos. Un café, unas medialunas, chipá, criollitos o un sándwich pueden convertirse así en el punto de partida de un plan sencillo.

La manta funciona como una extensión tangible del concepto: no alcanza con invitar a las personas a encontrarse, también hay que ofrecerles una excusa para hacerlo. En ese sentido, la campaña busca que Armando deje de ser solamente un lugar donde comprar algo rico y se convierta en una marca asociada a momentos compartidos.

Córdoba, un mercado clave para la expansión

Nacida en Neuquén, Armando encontró en Córdoba uno de sus principales mercados de expansión. El crecimiento de su presencia territorial acompaña la evolución de la propuesta comercial y una estrategia que busca acercar los productos a más consumidores.

La compañía impulsa la apertura de nuevos locales mediante un modelo de franquicias, con la intención de ampliar su alcance sin perder de vista el desarrollo de cada punto de venta. La planificación territorial ocupa un lugar importante en ese proceso: identificar las zonas con potencial, evaluar cada oportunidad y evitar que la expansión afecte el desempeño de los locales existentes.

“Queremos que los productos y la experiencia Armando estén cada vez más cerca de todos. Pero no buscamos crecer simplemente sumando locales. Queremos hacerlo de manera ordenada y estratégica, estudiando cada zona y entendiendo dónde existe una oportunidad real. El objetivo es ampliar nuestra presencia cuidando el desarrollo y el potencial de cada punto de venta”, explica Bergo.

El modelo de franquicias permite proyectar nuevas aperturas y sumar presencia en distintos mercados. Pero el desafío va más allá de la cantidad de locales: consiste en sostener una propuesta reconocible, con productos, atención y una experiencia alineados con la identidad de la marca.

La cercanía, en este esquema, también es una decisión comercial. La meta es que Armando pueda incorporarse a la rutina de los consumidores y convertirse en una alternativa cotidiana para desayunar, tomar un café, resolver un almuerzo o comprar algo para compartir.

Una marca para todo el año

Aunque la campaña Primavera-Verano 2026 ofrece el marco para presentar este posicionamiento, la apuesta de Armando busca trascender la estacionalidad. La combinación de categorías permite acompañar diferentes momentos del año: café, medialunas y criollitos cuando bajan las temperaturas; limonadas, smoothies y bebidas frías durante el verano; sándwiches y otras opciones para resolver comidas durante la jornada.

El desafío comercial y de marketing consiste en ampliar las ocasiones de consumo sin diluir aquello que hizo reconocida a la marca. La medialuna sigue en el centro, pero ahora comparte protagonismo con una propuesta que busca responder a necesidades más diversas.

“Queremos construir desde ahí algo mucho más grande. Que cuando alguien piense dónde encontrarse, qué llevar a una juntada, dónde almorzar o dónde comer algo rico, Armando aparezca naturalmente entre sus opciones”, agrega Bergo.

Con nuevos productos, una oferta que recupera sabores y nombres familiares, el impulso de las franquicias y una campaña que pone el foco en los encuentros, Armando Medialunas busca consolidar su crecimiento en Córdoba y ampliar su lugar en la vida cotidiana de los argentinos.

La apuesta es que una medialuna siga siendo mucho más que un producto de panadería: una excusa para compartir. Y que, a partir de esa identidad, la marca pueda acompañar cada vez más momentos del día.