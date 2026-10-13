Feria de Empleo en Córdoba: más de 30 empresas reciben currículums en la UNC

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) lleva adelante una nueva edición de su tradicional Feria de Empleo, un espacio que conecta a estudiantes avanzados y graduados con empresas y consultoras que buscan incorporar personal o dar a conocer sus oportunidades laborales. El encuentro se desarrollara el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, de 11 a 18, en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. En esta edición participan más de 30 empresas y consultoras, que cuentan con stands para presentar sus propuestas, responder consultas y recibir currículums de los asistentes.

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La iniciativa, organizada a través de las Jornadas de Inserción Profesional (JIP), busca acercar a los participantes a las demandas actuales del mercado laboral y facilitar el contacto directo con equipos de Recursos Humanos. La actividad está destinada a estudiantes avanzados y graduados interesados en conocer las demandas del mercado laboral, acercarse a empresas y consultoras y participar de propuestas vinculadas con la búsqueda de empleo.

Entrevistas laborales

Una de las actividades centrales de la feria son las simulaciones de entrevistas individuales y grupales, coordinadas por personal de selección de distintas empresas y consultoras. Estas instancias permiten que los participantes practiquen cómo desenvolverse en una entrevista, conozcan las dinámicas que suelen utilizar los equipos de selección y se familiaricen con distintas etapas de un proceso de contratación.

La propuesta también ofrece una oportunidad para identificar qué aspectos suelen evaluar las empresas durante una entrevista y cómo se desarrollan las instancias individuales y grupales. El objetivo es que los estudiantes y graduados puedan acercarse a estas experiencias antes de atravesar una búsqueda laboral real.

Pasantías y programas laborales

La programación incluye exposiciones de empresas sobre sus búsquedas laborales, programas de Jóvenes Profesionales y oportunidades de pasantías. También se abordan nuevas prácticas de selección de personal, en un contexto en el que las organizaciones presentan sus perfiles requeridos y modalidades de incorporación.

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Los stands permiten a los asistentes consultar directamente a los representantes de las empresas, conocer qué oportunidades ofrecen y entregar sus currículums para posibles búsquedas.

Para los estudiantes avanzados, la feria representa una instancia para explorar alternativas de inserción profesional antes de finalizar sus carreras. Los graduados, en tanto, pueden conocer propuestas de empleo y establecer contactos con responsables de Recursos Humanos.