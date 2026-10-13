El consumo busca recuperarse y el Día de la Madre impulsa las ventas: “Capaz que compra cosas un poco más económicas, pero lo hace”

El consumo muestra señales de recuperación gradual en Córdoba, según los referentes de los sectores farmacéutico y gastronómico que hablaron sobre la actividad comercial y las expectativas para el Día de la Madre, que se celebra este domingo 18 de octubre. Adrián Villagrán, de Farmacias Medicarlo, señaló que los clientes vuelven a comprar, aunque buscan alternativas más económicas, mientras que Esteban Piccolotti, de San Honorato, describió un escenario de retracción y anticipó una mayor demanda para la fecha especial.

En dialogo con Punto a Punto Radio, Villagrán explicó que la red de Farmacias Medicarlo ofrece “tiene todo un abanico de posibilidades y ofertas para que podamos quedar bien ahora para el Día de la Madre”, afirmó. Según detalló, "los perfumes nacionales tienen promociones de hasta 30% de descuento", mientras que algunos cofres de fragancias se comercializan a precios de entre $40.000 y $55.000.

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El comerciante también explicó que los clientes pueden aprovechar las promociones bancarias disponibles según el día y la tarjeta que utilicen. En cosmética, observó una tendencia hacia productos más accesibles. “La gente hoy dejó de comprar, capaz que, una crema de dermocosmética muy cara y va a líneas nacionales que están al 50% del valor”.

Una mejora gradual

Villagrán sostuvo que las farmacias perciben una recuperación paulatina de las ventas. “Se ve la mejoría y que la gente también se va ayudando a su economía y capaz que compra cosas un poco más económicas, pero las compra”, señaló.

El referente de Medicarlo destacó que "octubre suele ser un mes de fuerte actividad para el sector por la celebración del Día de la Madre". Según explicó, las compras se distribuyen durante varias semanas, a diferencia de las fiestas de fin de año, cuando el movimiento se concentra en un período más corto. Además, remarcó que la actividad farmacéutica no se limita a los medicamentos. “Nosotros decimos que también vendemos bienestar, vendemos salud, vendemos belleza”.

La gastronomía siente la crisis

Desde San Honorato, Esteban Piccolotti señaló que los restaurantes también atraviesan las dificultades económicas. El empresario sostuvo que junio y julio fueron meses complicados para la actividad y estimó que el sector registra una caída “en general, entre un 4% o 5% con respecto al año pasado”, precisó. No obstante, aseguró que el movimiento comenzó a normalizarse y anticipó que "noviembre y diciembre suelen ser los meses más fuertes para los restaurantes por los eventos de fin de año".

Para el Día de la Madre, San Honorato preparó un menú especial y una experiencia en la cava del restaurante. “Desde el momento que abrimos el restaurante, la idea es que la gente, una vez que toman el pedido, bajan a la cava, siempre estamos algunos de los dueños esperándolos, recibiéndolos”, explicó Esteban Piccolotti. Allí, los clientes pueden degustar productos caseros mientras esperan la comida: “En esa experiencia van degustando variedad de productos caseros que hacemos nosotros, fiambres, patés, conservas, acompañado con un vino”.

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Piccolotti confirmó que todavía había lugares disponibles para el domingo. Entre las alternativas del menú mencionó "risotto de hongos, sorrentinos de cabrito a la plancha, goulash de cordero, presa de cerdo y entraña de pecho de ternera". El restaurante también se prepara para celebrar su aniversario número 25. Piccolotti adelantó que el próximo 5 de noviembre organizarán una "cena de gala con invitados de Córdoba, a beneficio de la Fundación Manos Abiertas", detalló.

Entrevistas realizadas en Punto a Punto Radio, en el programa "Es por aca" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.