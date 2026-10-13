En un año Córdoba recibió casi 8.000 denuncias por vehículos mal estacionados

La Municipalidad de Córdoba recibió 7.977 denuncias vecinales por mal estacionamiento entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, a través de su canal digital en MiDocta. La herramienta permite reportar vehículos que obstruyen cocheras, rampas para personas con discapacidad y espacios reservados. La Justicia Administrativa Municipal de Faltas comenzó a aplicar sanciones en noviembre de 2025, luego de un período inicial de concientización.

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La obstrucción de garajes encabezó los reclamos, con 6.012 casos, equivalentes al 75,5% del total. En segundo lugar quedaron las denuncias por bloqueo de rampas para personas con discapacidad, con 1.005 casos (12,06%). Además, se registraron 693 denuncias por ocupación de espacios reservados para personas con discapacidad (8,6%) y 267 por estacionamiento en lugares reservados para hospitales (3,34%).

Aunque el canal está disponible para toda la ciudad, los barrios con mayor cantidad de denuncias fueron Alta Córdoba, Centro, Alberdi, General Paz, Nueva Córdoba, Alto Alberdi, Jardín, General Pueyrredón, Cerro de las Rosas y Güemes.

Durante el proceso de análisis y validación, la Municipalidad desestimó el 33,1% de las denuncias. Según la información oficial, los principales motivos fueron las fotografías que no permitían comprobar con claridad la infracción o la imposibilidad de identificar la patente del vehículo.

Cuánto cuestan las multas

Las sanciones dependen de la infracción, de los antecedentes del responsable y de lo establecido por el Código de Convivencia de la ciudad. El juez de Faltas también puede disponer tareas comunitarias como medida complementaria a la multa.

La Unidad Económica Municipal (UEM) tiene un valor de $16.456, equivalente a ocho litros de nafta de menor octanaje. Con esa referencia, las sanciones previstas son:

- Obstruir una cochera: de $82.280 a $246.840.

de $82.280 a $246.840. - Bloquear una rampa para personas con discapacidad: de $658.240 a $1.645.600.

de $658.240 a $1.645.600. - Ocupar un espacio reservado para personas con discapacidad: de $329.120 a $822.800.

de $329.120 a $822.800. - Estacionar en espacios reservados para emergencias: de $329.120 a $822.800.

Cómo hacer una denuncia

Para reportar un vehículo mal estacionado, los vecinos deben ingresar a la aplicación MiDocta y autorizar el acceso a la ubicación y a la cámara del dispositivo. La identidad de quien realiza la denuncia se mantiene reservada. El usuario debe seleccionar uno de los cuatro motivos habilitados y tomar una fotografía en el momento desde la aplicación. La imagen debe mostrar con claridad la patente del vehículo y la infracción denunciada.

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Las denuncias se procesan para una eventual remoción de vehículos de lunes a viernes, de 8 a 20. Para situaciones urgentes fuera de ese horario, los vecinos pueden comunicarse con la Guardia de Grúas Municipales al 4285600, interno 7204.