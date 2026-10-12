Esta semana no habrá reunión de Gabinete principalmente por el feriado del 12 de octubre. Serán días marcados por la agenda internacional que prefiere el presidente Javier Milei aunque se multipliquen los reclamos por la marcha de la economía doméstica. El jefe de Estado viajará este martes a última hora de la noche nuevamente rumbo a Estados Unidos para afianzar su alianza con Donald Trump, muy cerca de las elecciones de medio término en ese país, y también para condenar el antisemitismo en un acto de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

Nio viajará a Washington su hermana Karina Milei, quien encabezará el encuentro de la denominada Mesa Política en la Casa Rosada de quienes se encargan de trazar la línea política del oficialismo. Sin el titular de Economía, Luis Caputo, quien está en Bangkok, la capital de Tailandia, participando de la reunión anual del FMI y del Banco Mundial, los demás funcionarios intentarán avanzar este martes desde las 10 de la mañana en dos direcciones concretas: el acuerdo con los gobernadores más cercanos al Gobierno para la eliminación de las PASO y también bloquear el intento opositor del tratamiento el jueves en el Congreso de proyectos que pueden esmerilar la gestión.

La hermana y secretaria General de la Presidencia se quedará entonces en Buenos Aires. Tomó en los últimos días un rol primordial en las negociaciones con los jefes provinciales y junto a Diego Santilli será la principal responsable de este tema que se viene demorando en llegar a buen puerto. La intención es que no se tenga la necesidad de estirar las tratativas y que se resuelva antes del fin de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional que finalizan el 30 de noviembre.

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Santilli avanzó con conversaciones con el tucumano Osvaldo Jaldo y con el correntino Juan Pablo Valdés a fines de la semana pasada. Tiene previstas nuevas reuniones próximamente con otros gobernadores que en su gran mayoría son los que acompañaron a la delegación oficial que organizó la Argentina Week en París en la primera semana de octubre.

Karina, por su parte, se mostró mucho más activa en su pretensión de convencer a los aliados. El martes viajó con Santilli a Salta para inaugurar una planta que procesará carbonato de litio y la recibieron el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil, dos peronistas con sintonía fina con Balcarce 50. El lunes 19, la "hermanísima" viajará a Neuquén para mostrarse cerca del mandatario de esa provincia, Rolando Figueroa. Los hermanos Milei tienen en carpeta un total de 9 viajes a distritos del Interior antes de que culmine este 2026. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza) son otros dos mandatarios provinciales que están dispuestos sin reparos a apoyar la iniciativa de eliminar las primarias.

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Ordenar el aspecto legislativo será otro tema presente, el día en que el INDEC dará a conocer el nuevo índice de inflación de septiembre que se estima que subirá respecto del mes anterior y que se ubicará en torno al 1,9 y el 2 %. Al Parlamento irá Carlos Guberman el número 2 del Palacio de Hacienda con la misión de convencer a propios y extraños ante la comisión que preside el libertario Bertie Benegas Lynch sobre la convenencia de los números de la "ley de leyes" que regirá para 2027..

La Mesa también servirá para delinear la estrategia y poder frustrar la sesión del jueves a la que convocó la oposición en la que pretenden "voltear" el DNU 70/23 e imponer proyectos referidos a la morosidad y a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

Para ello piensan impulsar una mega sesión el miércoles 21 en la que estarían incluidas la Ley de Soberanía Nacional que incluye la cuestión Malvinas, la ley de Inviolabilidad de la Priopiedad Privada e iniciativas propias sobre el endeudamiento de las familias y lo referido a Discapacidad.

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