Munir Bracco: "Lo importante es que el Papa se recupere"

El vocero del arzobispado de Córdoba, Munir Bracco, aseguró que “ahora lo importante es que el Papa se recupere” tras la intervención a León XIV en la que le extirparon un nódulo canceroso del pulmón.

“Si bien todos sabíamos ya de la cirugía de ayer, lo había anunciado el mismo Papa el domingo al culminar el rezo del Ángelus, y la verdad que sí, ha sido como un impacto, una conmoción, la misma gente que nos dice, nos pregunta, nos escribe”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Cardenal Rossi sobre el papa León XIV: "Mantenemos la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”

Conmoción

Y luego completó: “Lo cual se manifiesta el cariño hacia el Papa, se manifiesta ese profundo deseo de encontrarnos con él, toda esa expectativa, ciertamente ha experimentado esta conmoción a partir de la información de ayer”.

“Hoy la oficina de prensa ha informado que ha pasado una buena noche, esto es importante también. Y vamos siguiendo el día a día, el momento a momento de la evolución del papa León”, precisó el sacerdote.

Además señaló que “estamos todos inmersos en un ritmo donde todo transcurre tan rápido, porque si nos ponemos a pensar, hace apenas dos días que el Papa anunció que iba a ser operado y pareciera que ha pasado no sé cuánto tiempo”.

Bracco confirmó que siguen trabajando y esperando “con el corazón abierto, ocupados, deseosos de que se produzca el encuentro y se producirá cuando Dios disponga”.

“Lo vamos a estar esperando y ocupados y deseosos de ese encuentro, pero como nos decía el cardenal ayer en una reunión que tuvimos, en este momento, lo principal, lo que nosotros tenemos que pensar es la salud del Papa, es él”, insistió el religioso.

Feria de Empleo en Córdoba: más de 30 empresas reciben currículums en la UNC

“Lo importante es que el Papa se recupere”

“Ahora lo importante es que el Papa se recupere, su proceso, y esto es lo más importante, y entonces desde el arzobispado invitamos a todas las personas, a las comunidades a intensificar nuestra oración”, manifestó.

Bracco recordó que al Papa “se lo vio muy sereno”. “Ayer cuando ingresaba el Policlínico Gemelli se lo veía con serenidad, con tranquilidad. Nos quedemos con eso”, puntualizó.

“Nosotros desde el impacto que hemos tenido estamos invitados a rezar. Esto es el día a día. Nos quedemos con esa imagen de la serenidad del Papa, y bueno, tenemos que transitar el día a día”, cerró el sacerdote.