Universidad Siglo 21 distinguirá a María Corina Machado por su trayectoria en defensa de la democracia

Universidad Siglo 21 otorgará el título de Doctora Honoris Causa a María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. El reconocimiento se entregará el 5 de noviembre, durante el 9.º Congreso Internacional Innova Educa 21 titulado “Expansión del Código Humano: Cerebro - Tecnología - Red”, que tendrá lugar en el Campus Córdoba. Según informó la institución, Machado participará del acto de manera virtual.

La universidad explicó que la distinción reconoce la trayectoria de Machado y su aporte a valores que busca promover en su comunidad educativa y en la sociedad. El Doctorado Honoris Causa es uno de los máximos reconocimientos académicos que otorga la institución a personalidades de trayectoria y prestigio internacional.

La trayectoria política de María Corina Machado

Machado comenzó su actividad pública en 2002, cuando cofundó Súmate, una organización de la sociedad civil dedicada a la participación ciudadana y la observación electoral. Entre 2011 y 2014 se desempeñó como diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y posteriormente fundó el partido Vente Venezuela.

En 2023 obtuvo más del 90% de los votos en las primarias opositoras, resultado que consolidó su liderazgo político. Su trayectoria fue reconocida en 2025 con el Premio Nobel de la Paz, por su labor en favor de los derechos democráticos y de una transición pacífica en Venezuela.

Los valores que destaca la universidad

En el comunicado, Universidad Siglo 21 fundamentó la distinción en el liderazgo cívico, la resiliencia y el compromiso de Machado con los derechos humanos y las libertades fundamentales.

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María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21, sostuvo que el reconocimiento busca destacar la trayectoria y la entereza personal de la dirigente venezolana. “Reconocer a María Corina es destacar la fuerza de su espíritu y su dignidad inalterable. Su trayectoria refleja la potencia de una convicción: una personalidad con coraje, claridad en sus propósitos y la cercanía con su gente en los escenarios más complejos”, afirmó Mendé.

La directiva agregó que esa entereza es el mensaje que la institución busca transmitir a las futuras generaciones.

Las personalidades que recibieron el Honoris Causa

La nómina de distinguidos por Universidad Siglo 21 incluye a referentes de la literatura, la arquitectura, la educación, la ciencia, la política y los derechos humanos.

Entre ellos figuran el escritor Mario Vargas Llosa, el arquitecto César Pelli, el escritor Tomás Eloy Martínez, el pedagogo italiano Francesco Tonucci, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el expresidente de Chile Sebastián Piñera.

También integran la lista el bailarín y director Julio Bocca, el historiador Rodolfo Terragno, el periodista y escritor Andrés Oppenheimer, la doctora en Física Karen Hallberg, el embajador de la paz Sri Sri Ravi Shankar y la política y activista de derechos humanos Graciela Fernández Meijide.