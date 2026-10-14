Ocho startups cordobesas reciben impulso para acelerar sus primeras etapas de crecimiento

La Agencia Córdoba Innovar e Emprender comunicó que 8 startups recibirán fondeo para seguir expandiendo sus proyectos. Se trata de Moltar, Pulso IA, Naria, Ceibo, Nino Legal, Mostachia, Lia y Mireva, las nuevas beneficiarias de Triple F, el programa destinado a acompañar emprendimientos innovadores en etapa pre-semilla. Con el programa se busca impulsar su crecimiento mediante coinversión pública de hasta $15 millones, mentorías y acompañamiento estratégico durante cuatro meses.

Por cada aporte realizado por un inversor privado, aportamos el doble, con el objetivo de ampliar las rondas de financiamiento y generar nuevas oportunidades de inversión en el ecosistema emprendedor cordobés.

“Triple F está pensado para movilizar inversión privada hacia startups cordobesas y multiplicar su impacto. Por cada aporte que realiza un inversor privado, la Agencia aporta el doble, permitiendo que las startups accedan a una ronda de mayor tamaño y que el capital público funcione como un verdadero catalizador de nuevas inversiones. El objetivo no es reemplazar al inversor, sino acompañarlo, reducir barreras y generar más operaciones de inversión dentro del ecosistema”, explicó Emiliano Chiappero, responsable del área de Programas.

Además del financiamiento se brinda a los equipos seleccionados mentorías personalizadas, 16 horas de acompañamiento estratégico, seguimiento y monitoreo durante cuatro meses. El aporte económico se instrumenta mediante una Asistencia Financiera a Mejor Fortuna (AFMF).

Las ocho startups seleccionadas:

Moltar: desarrolla una plataforma de síntesis química para producir compuestos destinados a las industrias farmacéutica y agroquímica, reemplazando reactivos tóxicos por alternativas más seguras y sustentables.

Pulso IA: ofrece un agente consultor con inteligencia artificial que se integra a los sistemas de gestión de las PyMEs y permite consultar, a través de WhatsApp, información sobre ventas, compras, stock, gastos y rentabilidad.

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Naria: creó un asistente clínico con inteligencia artificial para profesionales veterinarios, con herramientas de apoyo al diagnóstico, cálculo de dosis, interpretación de estudios e historia clínica digital.

Ceibo: a través de Carbon Dig, desarrolló una plataforma que mide la huella de carbono de productos y servicios digitales y ofrece recomendaciones para reducir su impacto ambiental.

Nino Legal: impulsa una herramienta de investigación jurídica con inteligencia artificial que permite a abogados argentinos consultar jurisprudencia, analizar expedientes y asistir en la elaboración de documentos legales.

Mostachia: desarrolló Analytics Agent, una solución que conecta distintas fuentes de información empresarial y permite generar consultas, informes y dashboards mediante inteligencia artificial, sin necesidad de migrar los datos.

Lia: ofrece una plataforma de gestión comercial con inteligencia artificial que centraliza consultas de WhatsApp, Instagram, Facebook y sitios web, automatizando respuestas y el seguimiento de oportunidades de venta.

Mireva: trabaja en una plataforma para el diagnóstico y monitoreo del cáncer colorrectal mediante una biopsia líquida basada en microRNAs circulantes, utilizando muestras de sangre como herramienta complementaria.

"Con esta nueva edición de Triple F, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las startups cordobesas desde sus primeras etapas, facilitando el acceso a capital, conocimiento y herramientas estratégicas", remarcan desde la Agencia.