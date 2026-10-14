El "Niño" en Córdoba: Prevén lluvias y posibles tormentas fuertes en la ciudad durante este miércoles 14 de octubre

El Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia de Córdoba informa que durante este miércoles 14 de octubre se prevén lluvias y lloviznas en la ciudad de Córdoba, con posibilidad de que se desarrollen algunas tormentas localmente fuertes. Según el informe, la persistencia de aire húmedo e inestable favorecerá la ocurrencia de precipitaciones repentinas, intercaladas con mejoramientos temporarios a lo largo de la jornada.

Qué se espera en la capital

La ciudad tendrá una máxima de 18 °C y una mínima de 10 °C, con un ambiente fresco y húmedo. La probabilidad de lluvia es del 60% en la primera parte del día y sube al 80% en la segunda, cuando se esperan tormentas. El viento soplará del sudeste, a 10 km/h al principio y a 15 km/h después.

El informe de tormentas y precipitaciones, emitido el martes a las 19 y válido para todo el miércoles, prevé acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con probabilidad media de tormentas y de granizo. También se esperan ráfagas del sector sur-suroeste, que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, y reducciones de visibilidad por las lluvias y las tormentas.

La zona con mayor probabilidad de verse afectada comprende la capital y localidades cercanas como Malagueño, La Calera, Villa Allende, Mendiolaza, Saldán, Malvinas Argentinas, Monte Cristo y Colonia Tirolesa.

El panorama en el interior

El resto de la provincia tendrá una jornada de características similares: húmeda, fresca e inestable, con viento del sudeste y probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 80%.

Río Cuarto: máxima de 17 °C y mínima de 9 °C. La probabilidad de lluvia pasa del 60% al 80%, con tormentas en la segunda parte del día y viento de hasta 20 km/h.

Villa María: 16 °C de máxima y 9 °C de mínima. Probabilidad del 60% y luego del 80%, con tormentas hacia el final.

Laboulaye: 17 °C y 9 °C. Misma secuencia: del 60% al 80%, con tormentas en el segundo tramo.

San Francisco: la ciudad más cálida de las consultadas, con 19 °C de máxima y 12 °C de mínima. Tiene las probabilidades más bajas, del 40% y 60%.

Jesús María: 16 °C y 9 °C, con un 60% de probabilidad en ambos tramos y tormentas hacia el final.

Villa de María del Río Seco: 18 °C y 10 °C, con probabilidades del 40% y 60%.

Villa Dolores: 16 °C y 8 °C. Arranca con tormentas y un 80% de probabilidad, que baja al 60% con lluvias más débiles.

Tanti: 14 °C y 8 °C. Comienza con tormentas (80%) y baja al 60%.

Cruz del Eje: 15 °C y 9 °C, con 80% de probabilidad al inicio y 60% después.

Cerro Champaquí: el punto más frío, con 10 °C de máxima y 6 °C de mínima. Tiene 80% de probabilidad de lluvia durante todo el día y el viento más intenso, de entre 20 y 25 km/h.

Con lluvias que pueden ser intensas por momentos y poca visibilidad, se recomienda circular con precaución y seguir las actualizaciones del Observatorio a lo largo del día.