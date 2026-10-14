Este viernes indagan a Barrelier: "Estamos hablando de un femicida, un pedófilo y probablemente un abusador en serie"

Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, será indagado este viernes en una investigación paralela iniciada tras el hallazgo de archivos que serían analizados como posible material de abuso sexual infantil.

La novedad fue confirmada por la abogada del padre de la adolescente, Fernanda Alaniz, quien explicó que tuvo acceso a parte de la prueba incorporada al expediente y aclaró que el material investigado en esta causa no corresponde a Agostina. "Tuve el alivio de saber que no se encontraba dentro de esa causa material que sea contenido de Agostina Vega. No es real que hay material de Agostina en la causa por tenencia de este tipo de material de abuso infantil", afirmó Alaniz en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

La investigación paralela quedó en manos del fiscal Ávila Echenique y surgió a partir del análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa por el femicidio.

Según la querella, la situación de Barrelier podría haberse agravado luego de sus propias declaraciones públicas desde el penal de Cruz del Eje. "Solo se complicó porque él ni siquiera está sabiendo en este momento por qué está imputado. Está imputado por tenencia, no por producción. Ahora sabemos que además producía", sostuvo la abogada.

Consultada sobre si puede confirmarse que el material fue producido por Barrelier, Alaniz aclaró que no tuvo acceso a toda la prueba de esa causa, aunque señaló que los dichos del acusado abrieron esa hipótesis. "No hay forma que yo te lo pueda confirmar, pero ahora por sus propios dichos entendemos que sí, porque él habla de producción y la acusación hablaba solamente de la tenencia", explicó.

La abogada también cuestionó las declaraciones del detenido y afirmó que no tienen respaldo probatorio. "No tiene ningún grado de consistencia las afirmaciones que hace, no tiene respaldo probatorio", sostuvo.

Luego agregó: "Estamos hablando de Claudio Barrelier, estamos hablando de un femicida, estamos hablando de un pedófilo, estamos hablando de un abusador probablemente en serie".

Mientras avanza esta investigación, la causa principal por el femicidio de Agostina Vega continúa a la espera de la resolución del Juzgado de Control sobre el pedido de elevación a juicio presentado por el fiscal Raúl Garzón.

En paralelo, la querella mantiene un pedido para investigar a Viviana Brizuela, Ángeles Barrelier y Mario Muñoz, alias "Televiejas", por un posible encubrimiento. "Para nosotros hay un encubrimiento porque había material biológico a lo largo y a lo ancho de la casa y en ese momento ya todos sabían que a él lo estaban involucrando con el hecho. Sin embargo, nadie se presentó voluntariamente ante la Justicia".