Comienza el juicio por presuntas estafas en el exclusivo country Campo de Vuelo

Comienza el juicio oral y público al desarrollista Ricardo Nicolás Carranza en la Cámara 10a. del Crimen, integrada en sala unipersonal por el juez Carlos Palacio Laje. El fiscal de Cámara es Gustavo Arocena. Hay una veintena de querellantes y se plantearon acciones civiles.

Carranza llega acusado de vender parcelas y viviendas en las Etapas II, III y IV del barrio Campo de Vuelo, ubicado en calle Miguel Lillo s/n, barrio Parque San Martín muy cerca de la reserva natural.

La comercialización se habría realizado bajo la apariencia de un complejo residencial cerrado tipo housing privado, con seguridad las 24 horas, ingreso jerarquizado, espacios verdes comunes, infraestructura de servicios públicos completa (luz, agua y gas natural) y amenities como club house, pileta y canchas de tenis.

El Housing está ubicado en proximidades de una reserva natural. (Imagen Google Maps)

Según la investigación preliminar que condujo la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi, habría prometido un régimen de prehorizontalidad y posterior propiedad horizontal, comprometiéndose contractual y verbalmente a otorgar las escrituras traslativas de dominio en plazos determinados.

Lo curioso del caso es que, a pesar de las gravísimas falencias para escriturar, los lotes e inmuebles tienen alta cotización en la actualidad. Quizás lo explique la ubicación del Housing, próximo a la Avenida Circunvalación y a una reserva natural.

Mutación clandestina a "loteo"

Según la acusación Carranza habría vendido unidades sin mejoras o lotes individuales realizando un fraccionamiento de hecho de la tierra para obtener mayores ganancias. Esto violó las ordenanzas municipales vigentes, referidas al fraccionamiento de tierras y a la de viviendas agrupadas.

En la Etapa III, comercializó decenas de lotes sin haber iniciado trámite o solicitud de factibilidad alguna ante la Municipalidad de Córdoba.

En las Etapas II y IV, vendió particiones parcelarias individuales a pesar de haber tramitado únicamente consultas para planes colectivos de viviendas agrupadas, las cuales requerían la edificación previa de todas las viviendas por parte del desarrollista.

Tras quedar firme la condena, desarrollista fue detenido en un bar del centro de Córdoba

Perjuicio patrimonial de los compradores

Los compradores firmaron boletos de compraventa abonando importantes sumas en dólares estadounidenses y pesos.

Dado que el fraccionamiento ejecutado resultaba incompatible con la normativa municipal y carecía de aprobaciones, la obtención de las escrituras traslativas de dominio se volvió inviable.

Los adquirentes denunciaron graves deficiencias en la infraestructura (como conexiones eléctricas precarias de obra con constantes cortes y riesgos) y la falta de gas natural. Además, el predio originalmente destinado al club house y canchas de tenis fue vendido por Carranza a un tercero ajeno al emprendimiento.

Donación de parcelas

En el marco de los hechos narrados, hay un capítulo dedicado a una maniobra perpetrada en mayo de 2013. Para simular la concreción del proyecto y desvincularse formalmente, se produjo la donación de los inmuebles de las Etapas II y IV a la sociedad "Las Tipas SA" presidida por su hijo y la Etapa III a un fideicomiso.

Esos hechos serán juzgados también como posibles estafas.