Entresano da un salto industrial: abrirá su primera planta de producción propia en Córdoba

Comenzó como un emprendimiento impulsado por una experiencia familiar se convirtió, ocho años después, en una empresa cordobesa con siete sucursales, una tienda online, un canal mayorista y un nuevo desafío por delante: la producción industrial de alimentos saludables.

La fundadora de Entresano, Andrea Mancini, en diálogo con Radio Punto a Punto 90.7 confirmó que la compañía se prepara para inaugurar su primera planta de producción propia en diciembre de 2026, una iniciativa que permitirá ampliar su participación en el mercado y desarrollar productos bajo sus propios estándares de calidad.

Entresano tendrá su propia planta de producción en Córdoba

Uno de los principales anuncios de Mancini fue la próxima apertura de una planta industrial en el parque C60, ubicado sobre Camino a 60 Cuadras, en Córdoba. El establecimiento tendrá una superficie estimada de entre 800 y 1.000 metros cuadrados y representará un paso importante en la integración productiva de la compañía.

“Estamos próximos, en el mes de diciembre, a abrir nuestra planta de producción propia. En esa planta lo que buscamos justamente es ir generando productos que sean saludables de verdad”, adelantó.

Según explicó, la iniciativa surge de la necesidad de desarrollar alimentos que todavía no encuentran una oferta suficiente en el mercado y de garantizar que los productos respondan a los criterios de calidad de la empresa.

“Esto de la producción también nace por crear productos que no existen y seguir haciendo productos saludables en serio, que no sean un paquete que parece tal cosa y no lo es”, sostuvo.

La fundadora recordó que, durante los primeros años de Entresano, acompañaron a pequeños productores en el desarrollo de alimentos, colaborando con financiamiento, habilitaciones y procesos necesarios para comercializar sus productos. “Durante mucho tiempo ayudamos a muchísimos productores que no tenían código de barras, que no tenían habilitaciones. Desarrollaban productos y los desarrollamos con ellos, los financiamos y los fuimos apuntalando”, explicó.

Aunque todavía no precisó cuál será la capacidad de producción de la nueva planta, Mancini destacó que el proyecto constituye el comienzo de una nueva etapa para la compañía.

Siete sucursales y una decisión estratégica: no avanzar con franquicias

Actualmente, Entresano cuenta con siete sucursales físicas, una tienda virtual con servicio de envío a domicilio y un canal mayorista ubicado sobre calle Sucre, en Córdoba. Todos los locales pertenecen a Mancini y a su marido, quienes mantienen una participación directa en el diseño, la organización y el funcionamiento de cada establecimiento.

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La empresaria aseguró que, pese a haber recibido numerosas propuestas para franquiciar la marca, por el momento prefieren conservar el modelo de gestión propia. “El tema de franquicias por el momento es algo que no estamos prefiriendo, porque lo humano que tienen y realmente la experiencia que existe en un Entresano tiene mucho personal nuestro”, explicó.

Licenciada en Administración de Empresas, Mancini destacó que participa personalmente en la planificación de las sucursales y que cada apertura demanda entre uno y dos meses de trabajo directo en el establecimiento.

“En cada góndola busco poner cosas que sean soluciones para las personas, pensando hasta en mí misma como cliente”, señaló.

Esta filosofía también se traslada a la selección de productos. La fundadora aseguró que es ella quien analiza las nuevas incorporaciones, con especial atención a la composición de los alimentos, la presencia de aditivos y conservantes y su nivel de procesamiento.

De una experiencia familiar a un proyecto empresarial

Durante la conversación, Mancini también recordó el momento en el que tomó verdadera dimensión del crecimiento de Entresano. Según relató, ocurrió el 27 de agosto de 2024, cuando su hijo recibió el alta médica después de atravesar un proceso de salud que había sido determinante para el nacimiento y desarrollo del emprendimiento.

“En ese momento fue donde yo dije: ‘Wow’. Es mucho lo que hemos crecido. Como mi objetivo principal era la salud de mi hijo, estaba bastante en piloto automático y en ese momento me cayó la ficha”, recordó.

Esa experiencia también transformó su mirada sobre la alimentación y la manera de acercar opciones saludables a los consumidores. “Lo perfecto es el enemigo de lo bueno”, afirmó, al explicar que una alimentación más saludable debe entenderse como un proceso gradual y adaptado a las necesidades de cada persona.

En ese sentido, sostuvo que Entresano busca ofrecer alternativas para consumidores que se encuentran en diferentes etapas de cambio de hábitos, sin imponer un único modelo de alimentación.

El desafío de diferenciar lo saludable del marketing

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el crecimiento de los alimentos promocionados como saludables y la influencia del marketing en las decisiones de consumo. Mancini cuestionó la asociación automática entre determinados colores, etiquetas y beneficios nutricionales, y advirtió sobre la importancia de leer la composición de los productos.

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“Muchas personas relacionan verde con saludable”, ejemplificó. También se refirió al auge de los productos proteicos y los suplementos alimentarios, y consideró que la información y el acompañamiento profesional son fundamentales para evitar consumos innecesarios.

“Comprar por comprar suplementos no me parece correcto”, afirmó, y explicó que desde Entresano buscan orientar a los clientes antes que promover la venta indiscriminada de este tipo de productos.

Para la empresaria, el crecimiento del sector representa una oportunidad, pero también exige mayor responsabilidad a las marcas que comercializan alimentos y suplementos.

Una empresa que busca ir más allá de las góndolas

Más allá de la expansión comercial e industrial, Mancini destacó que Entresano desarrolla distintas iniciativas vinculadas con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Entre ellas mencionó campañas de salud digestiva, prevención del cáncer de colon, concientización sobre el uso excesivo de antibióticos y promoción de la lactancia materna.

“En Entresano, más allá de los productos, hacemos campañas de salud digestiva, hacemos campañas de prevención de cáncer de colon, hacemos campañas de prevención de uso excesivo de antibióticos”, enumeró. Esta dimensión social es, según explicó, uno de los principales motivos por los que prefiere mantener el control directo de la empresa.

“Para mí esto es un modo de vida y un propósito de vida”, expresó. Con ocho años de trayectoria, siete sucursales y una planta industrial próxima a inaugurarse, Entresano se prepara para pasar de la comercialización y selección de alimentos saludables a una nueva etapa como productora, sin abandonar el modelo de gestión que impulsó su crecimiento en Córdoba.