Candelaria de la Sota no descarta ser candidata en 2027 y propone internas abiertas en el peronismo

El peronismo empieza a mirar a Candelaria de la Sota como una posible protagonista de la discusión electoral de 2027. La periodista, hija del exgobernador José Manuel de la Sota y hermana mayor de la diputada nacional Natalia de la Sota, no descarta dar el salto a la política electoral. Aunque todavía no definió una candidatura, reconoce que está dispuesta a involucrarse si considera que esa es la manera de contribuir a cambiar la realidad.

Su nombre ganó visibilidad después del homenaje a su padre realizado en el Hotel Savoy, donde consiguió reunir a dirigentes de distintos sectores del peronismo. Sergio Massa, Jorge Brito, Gerardo Zamora, Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora compartieron ese espacio, junto con referentes vinculados al gobernador bonaerense Axel Kicillof. La convocatoria dejó una imagen de diálogo en un partido atravesado por diferencias internas y dificultades para acordar una estrategia común.

Por estos días, su principal apuesta es el lanzamiento de Tomar la posta, un ciclo de streaming de ocho episodios que recupera el espíritu de Puentes, el programa que su padre había comenzado a grabar en 2018, poco antes de su muerte. La iniciativa busca poner en discusión problemas que, según plantea, siguen vigentes y que no siempre ocupan un lugar central en la agenda pública.

La unidad del peronismo

De la Sota sostiene que la experiencia de su padre conserva una vigencia particular en un escenario político atravesado por la confrontación. El homenaje realizado en el Hotel Savoy le permitió reunir a dirigentes que hoy transitan espacios y estrategias diferentes dentro del peronismo. Para ella, esa imagen mostró que todavía existe una demanda de diálogo, aunque el partido no haya logrado traducirla en una propuesta común.

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“Nos haría tanta falta una figura como De la Sota, que se sentaba a escuchar a todos y lograba diálogo y puentes”, señaló a Letra P. La periodista considera que el peronismo atraviesa una etapa de fragmentación y cuestiona el clima de confrontación promovido desde la Casa Rosada. “De la Sota proponía una unión nacional que hoy no propone nadie: estamos muy divididos y el propio Milei fomenta esa irritación diciendo barbaridades”, afirmó.

La discusión sobre las candidaturas es otro de los puntos que considera centrales para el futuro del PJ. Frente a la posibilidad de que se suspendan las PASO, De la Sota propone que el peronismo organice internas abiertas, con participación tanto de afiliados como de independientes. Su objetivo es que los distintos aspirantes puedan competir y que la definición no quede limitada a acuerdos entre las conducciones partidarias. “Ojalá el peronismo consiga hacer internas abiertas, con participación de independientes además de afiliados. Ya hay varios que dijeron que quieren ser candidatos: está bueno que corran y que se vea”, planteó.

La propuesta tiene un antecedente en una idea que defendía su padre: organizar internas por regiones, siguiendo el modelo de las primarias estadounidenses. Según explicó, ese sistema permitiría que cada postulante demostrara cuánto conoce las características productivas y sociales de las distintas zonas del país. Aunque admitió que se trata de una iniciativa difícil de concretar, consideró que podría contribuir a una representación más federal.

En paralelo, De la Sota sostiene que el peronismo necesita despejar las dudas económicas que generan desconfianza entre los inversores. Para eso, plantea que el espacio debe asumir el compromiso de respetar variables macroeconómicas como el déficit cero, pero con una estrategia diferente de la que atribuye al gobierno de Milei. “El peronismo tiene que decir clarito que entiende que hay que respetar algunas variables macroeconómicas indispensables, como el déficit cero, aunque no como lo hace este Gobierno, que mete cosas abajo de la alfombra”, afirmó.

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¿Una candidatura en la Ciudad o en la provincia de Buenos Aires?

Aunque nació en Córdoba y su apellido está ligado a la historia política provincial, Candelaria vive desde hace 28 años entre la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano. Por eso, si finalmente decide competir en 2027, su horizonte electoral estaría puesto en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Ciudad o la provincia de Buenos Aires aparecen como posibles escenarios, aunque por ahora no hay una definición sobre el cargo ni sobre el espacio en el que podría participar. Consultada sobre sus aspiraciones electorales, dejó abierta la posibilidad de convertirse en candidata. “Ganas de hacer política siempre tengo, porque la realidad lo demanda y a mí no me sale ser solo una observadora. Si para cambiar la realidad tengo que ser candidata, no lo descarto”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que su prioridad inmediata es instalar temas que, a su juicio, están ausentes del debate público. El lanzamiento de Tomar la posta forma parte de esa estrategia y busca abrir una conversación sobre las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país. “Vimos muchas crisis, pero esta es profunda y nos tenemos que involucrar cada uno desde su lugar. El individualismo que hay hoy es preocupante”, sostuvo.