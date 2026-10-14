Ley de Tierras: denuncian que una inmobiliaria intentó vender un campo “con lago propio” durante la ventana de tiempo que otorgó la Corte

Durante 10 días, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, en Argentina no estuvo vigente la Ley de Tierras. Los movimientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrieron una “ventana” de tiempo y, al parecer, alguien quiso aprovechar la oportunidad. Según denunció el Observatorio de Tierras, en el breve lapso sin ley, una inmobiliaria patagónica llamada Loma Alta Propiedades intentó vender en Chubut un campo con “lago propio”.

Más de 13 millones de hectáreas argentinas están extranjerizadas

Matías Oberlín, integrante del Observatorio de Tierras, aseguró a PERFIL que el hallazgo “es la punta del iceberg”. “Las primeras publicaciones en redes de la inmobiliaria se hicieron en los días previos al fallo de la Corte que suspendió la ley. La situación abre una pregunta acerca de si estas inmobiliarias rurales tenían información o no con respecto a lo que iba a pasar”, aseguró.

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PERFIL se comunicó con el número de WhatsApp que figura en el sitio de Loma Alta Propiedades. Sus responsables no quisieron hacer declaraciones al respecto, aunque contaron que presentaron una denuncia debido a la cantidad de amenazas que recibieron luego de que se conociera la información. Además, reconocieron que había sido un “error de marketing” ofrecer el campo como si tuviera un “lago propio”.

Campo con lago propio: la oferta de Loma Alta Propiedades

Para entender qué pasó se debe observar los dos fallos cruzados que dictó la Corte sobre la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras. El primero, del 29 de septiembre, revocó el amparo del CECIM La Plata al considerar que los excombatientes carecían de legitimación para frenar la norma. En la práctica, significó una derogación de hecho. Sin embargo, el 9 de octubre, los jueces suspendieron provisionalmente la validez del artículo en respuesta a una presentación promovida por la organización ambiental Árbol de Pie, la dirigente rionegrina María Magdalena Odarda y dos organizaciones mapuches.

Según detectó el Observatorio de Tierras, el 26 de septiembre, tres días antes del fallo, Loma Alta Propiedades creó un perfil en redes sociales. En los días siguientes, durante la ventana sin ley, la inmobiliaria ofreció un exclusivo campo de 2.900 hectáreas en Alto Río Pico, Chubut. Una de las publicaciones, en castellano e inglés, decía: “Con gran costa de lago, laguna y río. Un campo de gran superficie con aptitud turística y forestal y acceso directo y exclusivo a sus propios espejos de agua”.

En otras publicaciones, la inmobiliaria prometía tener la información “que todo inversor extranjero debería saber” y destacaba a la Patagonia por sus extensiones de campo con agua, bosque y estepa. “Cada hectárea disponible es, por definición, un recurso limitado”, decía una de las placas, que ya no está disponible.

Los mensajes de las publicaciones dan cuenta de que los dueños de la inmobiliaria seguían de cerca el devenir de la Ley de Tierras. “Volvió el interés extranjero por el campo argentino”, decía una de las placas. También, en un recuadro destacado en verde, se incluía una advertencia: “Hoy no rigen los topes nacionales de la ley 26.737, pero el tema sigue en discusión y puede cambiar”.

Desde Loma Alta Propiedades aseguraron que en el sitio web el campo estaba publicado a la venta desde hace 4 o 5 meses, sin mayores precisiones sobre las razones por las que se activaron las redes justo en medio de los movimientos de la Corte. Tampoco ofrecieron detalles sobre la inmobiliaria en sí y sus dueños. Según explicaron, evitarán hacer declaraciones debido a las amenazas recibidas.

El equipo del Observatorio de Tierras intentó rastrear a la inmobiliaria, que parece utilizar un nombre de fantasía. “Todo parece indicar que no es una empresa real, sino que podría ser la fachada de otra inmobiliaria rural. Quien aparece en la publicación de Zonaprop como corredor inmobiliario figura como directivo de una empresa inmobiliaria de la zona fundada un año antes, según el Boletín Oficial de Chubut, junto a Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo: la inmobiliaria Ameghino 830 propiedades”, describió el informe.

Según pudo verificar PERFIL, el sitio lomaaltapropiedades.com.ar fue dado de alta en mayo de 2026 por María Alejandra De Bernardi, de Esquel, Chubut. La mujer figura como socia en la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

Ley de Tierras: debate abierto

El 9 de octubre la Corte no resolvió la cuestión de fondo en el debate sobre el artículo 154 del DNU 70/2023, sino que solo reconoció la legitimidad de los demandantes. Ahora, el juez federal de Bariloche Leandro Agustín Gómez Constenla, cuyo pliego fue aprobado este año, deberá pronunciarse.

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“Está todo atado con alambres. El juez puede no aceptar el fallo o puede fallar en contra. También puede pasar que falle a favor de sostener la Ley de Tierras y que el Gobierno apele. Cualquier situación puede abrir una nueva ventana temporal”, explicó Oberlín.

Los detractores de la derogación insisten en que el camino más seguro es que el jueves, en el Congreso, la oposición consiga los apoyos necesarios para rechazar el DNU.

