Ley de Tierras: La oposición no resignará la sesión del próximo jueves 15 en Diputados

La decisión de la Corte Suprema de Justicia que suspendió de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras tuvo su impacto en el arco opositor. Pese a la decisión del máximo tribunal, Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda además de gremios y organizaciones sociales, impulsarán la derogación del decreto 70/2023 en una sesión especial en Diputados para este jueves 15 de octubre. Con un dato: la movilización en contra de la disposición sigue en pie.

La reacción inmediata de UxP fue confirmar que seguirá trabajando para que se derogue la totalidad de la normativa. Aunque hay distintas lecturas de lo que puede suceder. Ante la pregunta de PERFIL sobre la hoja de ruta opositora, el diputado del bloque Rodolfo Tailhade comentó que la determinación de los supremos solo ayudó a agravar la situación y expresó que trabajan para conseguir los votos necesarios, al menos 129 para que haya quórum.

“Se justifica más que nunca la sesión. Porque, más allá del secreto peor guardado que era que Lorenzetti y Rosatti se pegaron un cagazo fenomenal con la reacción social y buscan revertir rápidamente ese escenario, en el fondo se trata de una maniobra que apunta a desmovilizar y frustrar la sesión y con eso salvar el 70/23”, reflexionó.

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El legislador sumó otro eje a la problemática: que la Corte sólo suspendió el artículo 154 del 70/2023 que liquidó la Ley 26.737 “hasta tanto el juez de Bariloche resuelva la legitimación de los actores y la cautelar pedida”. “Ahora, el juez tiene que hace una semana la Corte sacó una sentencia donde dice que solo el Estado tiene legitimidad para defender la soberanía territorial. De tal modo, la legitimación va a ser rechazada y la cautelar no considerada”, anticipó, con un mensaje: que la sesión se debe hacer para terminar con el decreto que ya tiene rechazo en el Senado.

En esa línea, el compañero de Tailhade, Jorge Taiana, expresó que fue clave “la presión del pueblo” ya que “obligó al Tribunal a dar marcha atrás y restablecer la vigencia de la Ley de Tierras. Pero esa medida cautelar interina no alcanza para resguardar nuestro territorio frente a los entreguistas”. El ex canciller apuntó además que será fundamental que sea masiva la convocatoria frente al Parlamento en pos de derogar de manera completa el polémico decreto. “Para defender la soberanía”, justificó.

No obstante, hay voces que destilan cautela por estas horas. Son aquellas que advierten que muchos diputados de los bloques dialoguistas y que responden a los gobernadores con contacto con la Casa Rosada, con el fallo de los cortesanos sobre la mesa, aprovecharán para no avalar la sesión. Será una manera elegante y efectiva para que los jefes del interior y el Gobierno intercambien negociaciones pendientes. Una lectura que por estas horas está realizando la Casa Rosada.

“Es probable que algunos diputados usen el fallo para no dar quórum, lo que hace que cambie el escenario. Pero hay que sostener la sesión y la movilización, no solo por el DNU sino también porque se trata la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar”, le dicen a este medio cerca de uno de los diputados más críticos del oficialismo, Juan Grabois (UxP).

A propósito de los otros temas que se tratarían en la jornada, en caso de conseguir avales, los sindicatos que confirmaron que se trasladarán a la Plaza de los Dos Congresos mantendrán la convocatoria. “Sigue todo igual”, expresaron en la CTA Autónoma de Hugo Cachorro Godoy. El dirigente comparó la decisión de los supremos con la del caso Muiña, en la que declaró aplicable el criterio del 2x1 para Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires.

“Como ocurrió en 2017, cuando con la lucha y la movilización popular logramos frenar el 2x1, ahora volvimos a demostrar que con la movilización y la presión popular es posible frenar decisiones que pretenden garantizar la impunidad”, indicó con el pedido de que la marcha sea contundente.

A la central obrera, se le sumará la CTA de los Trabajadores del diputado nacional de UxP Hugo Yasky y los movimientos sociales, como la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). En diálogo con este medio, su secretario general Alejandro Gramajo planteó que la movilización será fundamental porque, además, Diputados podría tratar el proyecto que prorroga la Emergencia en Discapacidad y el que alivia la situación de las familias morosas, que hoy no pueden hacer frente a sus obligaciones crediticias. La jornada coincide con una nueva Marcha Federal Universitaria, la quinta en la era Milei.

Contragolpe

◆ La oposición pidió una sesión especial para el próximo jueves 15

◆ Sin embargo, el oficialismo pidió activar el recinto el miércoles 21 para tratar el giro de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que viene del Senado.

◆ Para el Gobierno el foco está puesto en el capítulo de la Ley de Tierras que fue resignado en la Cámara Alta.

◆ Tanto el Gobierno como los bloques opositores presentarán sus propios dictámenes de emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar.