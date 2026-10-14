Passerini calificó de "delincuentes, violentos e infelices" a quienes vandalizaron edificios de la ciudad

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, cuestionó con dureza a quienes realizaron pintadas en edificios de la ciudad durante el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades.

El jefe capitalino criticó “que frente a cualquier manifestación que es legítima, que respeta derechos, aprovechen un puñado de delincuentes para vandalizar”, y “expresar cosas que ni siquiera tienen que ver con el objetivo noble por el cual se convocan las mujeres”.

El Encuentro se despidió de Córdoba entre una marcha masiva, denuncias y la vuelta al origen

Vandalismo en la ciudad de Córdoba

“Poner cosas que no tienen nada que ver, pero sobre todo atacar edificios públicos y privados”, insistió en declaraciones a la prensa difundidas por Mitre Córdoba.

“Porque aquí se atacó desde el Solar de Tejeda (un local gastronómico) aquí enfrente, la legislatura vieja, como le digo cariñosamente, los negocios que están aquí a la vuelta. Hay que ver lo que es la avenida Yrigoyen”, precisó.

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“Un puñado de violentos, delincuentes, infelices”

“Nosotros desde el mismo día domingo estuvimos trabajando porque no queremos que por un puñado de violentos, de delincuentes, infelices, se altere el ritmo de una ciudad que quiere otra cosa”, aseguró Passerini.

Cuando se le consultó si el municipio había autorizado a las organizaciones a acampar en las plazas y espacios públicos de la ciudad, el intendente respondió: “No. Nosotros lo que hicimos fue generar las condiciones para que ante esa situación no hubiera alteraciones de la convivencia y que inmediatamente que se retiraran pacíficamente la ciudad”

Por último indicó que “el día lunes por la mañana (la ciudad) ya había restablecido su normalidad”.

Durante los días del encuentro, vecinos y comerciantes se quejaron por las pintadas, y por las dificultades para circular debido a los cortes en el tránsito en Nueva Córdoba, el Centro y Alberdi.