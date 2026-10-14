El Índice de Incertidumbre Económica UCA de septiembre alcanzó el nivel más alto de 2026

El Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó el Índice de Incertidumbre Económica correspondiente a septiembre de 2026, queregistró un valor de 63,4. Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 63,4 palabras vinculadas con incertidumbre. Este valor constituye el más alto en lo que va del año. Asimismo, trabajo, política e inflación son los principales temas de los comentarios que manifiestan incertidumbre económica.

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Dirigido por J. Daniel Aromí, este indicador resume las opiniones económicas transmitidas por comentarios en canales argentinos de la plataforma YouTube. Análisis previos demuestran que esta metodología brinda información valiosa sobre el estado de la economía.

¿Qué pasó en septiembre?

En septiembre, el índice que mide la incertidumbre se ubicó en 63,4.

En promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 63,4 palabras vinculadas con incertidumbre.

Este valor constituye el más alto en lo que va del año. Para encontrar un valor superior hay que remontarse a abril del año pasado. En esa oportunidad, el índice se había incrementado notablemente luego de la modificación del régimen cambiario.

El incremento es más importante que el observado el año pasado en el contexto eleccionario.

El comportamiento del índice puede ser explicado por un conjunto de factores económicos y políticos. Por el lado económico, en estos meses llegaron noticias negativas con respecto al nivel de actividad y la evolución de la pobreza. Con respecto a la política, se destaca la caída en la imagen del gobierno.

¿Qué preocupaciones explican la incertidumbre económica?

Examinando en detalle, se identificaron las preocupaciones que disparan este tipo de expresiones. Para ello, se utilizaron grandes modelos de lenguaje para clasificar los mensajes que expresan incertidumbre económica. Las principales observaciones sobre las preocupaciones manifestadas durante septiembre son las siguientes:

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