La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en marcha el cronograma de liquidación de haberes correspondientes al décimo mes del año. Durante la jornada de este miércoles 14 de octubre, el organismo descentralizado continúa con la acreditación de asignaciones, jubilaciones y pensiones en las distintas sucursales bancarias habilitadas del país.

ANSES confirmó el calendario definitivo de cobros para octubre

Los depósitos se realizan de manera directa en las cuentas bancarias de los titulares según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). De esta forma, el esquema operativo permite el cobro por ventanilla o la extracción de fondos a través de la red de cajeros automáticos en todo el territorio nacional.

La nómina de prestaciones fijada para esta fecha abarca a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, así como a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, las Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

Asignación por Embarazo (AUE)

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

Asignación por Prenatal y Maternidad

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

ANSES pagará más de $500.000 en octubre: quiénes son los beneficiarios que recibirán esos montos

Pensiones No Contributivas (PNC)

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio)

Disponible desde el martes 13 de octubre hasta el martes 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Disponible desde el viernes 9 de octubre hasta el martes 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

GZ / lr