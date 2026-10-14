Murió el boxeador Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años: se descompensó en un bingo

El ex boxeador Jorge “Locomotora” Castro murió este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón.
Según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el campeón del mundo de peso mediano sufrió una descomposición en el interior del establecimiento.
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