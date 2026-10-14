miércoles 14 de octubre de 2026
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En Morón

Murió el boxeador Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años: se descompensó en un bingo

El ex campeón mundial falleció cuando estaba en un bingo en Morón. Lideraba 4 comedores en Lomas de Zamora y planeaba abrir otro.

01-04-2026 Jorge Roña Castro exboxeador ayuda social
JORGE ROÑA CASTRO. | CAPTURA IMAGEN NET TV.

El ex boxeador Jorge “Locomotora” Castro murió este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón.

Según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el campeón del mundo de peso mediano sufrió una descomposición en el interior del establecimiento.

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