La canadiense Anne Carson es una Nobel de Literatura con acento porteño

En Autobiografía de Rojo, de Anne Carson, un joven tímido, de piel roja y con alas, recorre las calles de Buenos Aires antes del amanecer. Ha venido a curar un corazón roto. Entre el tango, los psicoanalistas y las largas conversaciones en sus bares, encuentra un lugar al que pertenece. Una poeta canadiense imaginó Buenos Aires como el lugar donde un forastero podría sentirse en casa. Los lectores argentinos le devolvieron el favor hace mucho tiempo; ahora el mundo se está poniendo al día.

En plena Feria del Libro de Frankfurt se anunció el Nobel de Literatura a la canadiense Anne Carson.

La Academia Sueca otorgó a Carson el Premio Nobel de Literatura de 2026 por una “obra audaz e inventiva” que entabla un diálogo lúdico con los clásicos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que ella “ha reinterpretado los clásicos con ingenio, imaginación y un estilo totalmente propio» y calificó el premio como 'un momento de orgullo para Canadá'”. Argentina puede compartir ese orgullo.

¿Qué leer para acercarse al universo de Anne Carson, Nobel de Literatura?

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Las editoriales argentinas contribuyeron a acercar a Anne Carson a los lectores argentinos. En 2015, la editorial bonaerense Fiordo publicó Eros el dulce-amargo, traducido por Mirta Rosenberg y Silvina López Medin. Su editora, Julia Ariza, afirma que el libro introdujo a muchos lectores latinoamericanos en la obra de Carson. En 2018, Carson fue la invitada estrella del Filba (Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires).

¿Quién es Anne Carson, la canadiense que ganó el Nobel de Literatura?

Cuando más tarde animó a la artista Laurie Anderson a aceptar la invitación del Filba, su consejo, tal y como lo recuerda el director del festival, fue: “Si te están invitando, andá. Yo la pasé genial”. La Ciudad había marcado su obra mucho antes. Anne Carson visitó Buenos Aires por primera vez en la década de los noventa, acompañando a una amiga a un congreso de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Su libro La belleza del marido lleva por subtítulo “un ensayo ficticio en 29 tangos”. Su Buenos Aires es una ciudad de ideas, enriquecida por la inmigración y abierta al forastero que llega con el corazón roto, historias que resuenan entre los canadienses.

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En un mundo incierto, Canadá valora su amistad con Argentina, fortalecida por un amor compartido por las artes y la cultura. Los titulares cambian; la cultura perdura. Un libro traducido en Buenos Aires puede tender puentes y profundizar en el entendimiento mutuo mucho después de que el ciclo de noticias haya pasado a otra cosa. El Nobel de Literatura es de Anne Carson, y Canadá se enorgullece de celebrar su logro. Argentina también puede sentirse orgullosa de los editores, traductores y lectores que reconocieron su brillantez mucho antes de que el máximo galardón literario del mundo lo confirmara.

(*) Stewart Wheeler, embajador de Canadá en Argentina.