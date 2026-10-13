Confirmaron la causa de muerte de RJ Mitte, el actor de "Breaking Bad"

El actor RJ Mitte, internacionalmente conocido por interpretar a Walter White Jr. en la célebre serie dramática Breaking Bad, falleció este lunes a los 34 años en su residencia de Brownsville, Texas.

La causa oficial de su muerte fue confirmada como un suicidio por las autoridades policiales y por su representante de prensa, Sean Reilly, según consignaron los reportes publicados este martes.

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La conmoción por el repentino deceso repercutió rápidamente en la industria cinematográfica y en las plataformas digitales. Diversos medios internacionales informaron sobre el trágico hallazgo en el inmueble del intérprete, mientras la comunidad artística expresaba su dolor ante la desgarradora noticia difundida masivamente por la prensa.

El mánager del artista estadounidense emitió una declaración para ratificar lo sucedido y pedir privacidad para los allegados del actor en este complejo momento. Las autoridades policiales texanas concluyeron las pericias iniciales en el domicilio, determinando formalmente que se trató de un acto autodestructivo sin intervención de terceros.

Conmoción en Hollywood tras la confirmación sobre el deceso de RJ Mitte

Mitte alcanzó el reconocimiento global al encarnar durante cinco temporadas al hijo adolescente del protagonista en el multipremiado drama televisivo. Su trabajo en la ficción no solo impulsó su carrera profesional, sino que sirvió para dar visibilidad a la parálisis cerebral, condición que el propio actor padecía en la vida real.

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A lo largo de su trayectoria profesional, el intérprete combinó la actuación con un activo rol en organizaciones sin fines de lucro. Fundó The Mitte Foundation para promover la inclusión social y colaboró activamente con instituciones dedicadas a la asistencia de personas con discapacidad.

Compañeros de elenco como Aaron Paul y Dean Norris manifestaron públicamente su tristeza e incredulidad tras enterarse del fallecimiento. "Estoy con el corazón roto. Te voy a extrañar mucho, amigo", expresó Paul en declaraciones a medios de entretenimiento estadounidenses.

El ambiente del espectáculo internacional continúa asimilando la triste novedad, al tiempo que colegas y seguidores destacan el importante legado de superación y concientización que Mitte dejó en la televisión y en las entidades benéficas que impulsó activamente.