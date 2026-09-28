De Breaking Bad a The Crown: las 20 mejores series del siglo XXI según The New York Times

¿Cuál es la mejor serie del siglo XXI? The New York Times buscó una respuesta con una consulta a 516 actores, creadores y otros profesionales del mundo televisivo. El resultado fue un ranking de 100 producciones que reúne dramas, comedias, miniseries y otros formatos estrenados desde el año 2000. En el primer puesto quedó Breaking Bad.

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La elección invita al debate porque pone frente a frente series de épocas, géneros y duraciones muy diferentes. También plantea una pregunta para quienes busquen su favorita en la lista: algunas producciones célebres no podían entrar, independientemente de la cantidad de votos que hubieran recibido.

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Cómo eligió The New York Times las 100 mejores series del siglo XXI

Para elaborar la clasificación, el diario convocó a personas vinculadas con la industria televisiva y les pidió que propusieran hasta diez programas. Después incorporó comparaciones entre pares de títulos. Los resultados de esas instancias se combinaron para ordenar la selección final, en un trabajo realizado junto con The Upshot, el área de periodismo de datos del medio. Por eso, el puesto de cada serie no surge únicamente de contar cuántas veces fue mencionada.

Entre los participantes hubo intérpretes, responsables de series y profesionales de distintos sectores de la televisión. La convocatoria admitió producciones de diversos países e idiomas, así como ficciones y programas de otros formatos. El requisito temporal fue decisivo: la serie debía haberse estrenado a partir del 1 de enero de 2000.

Breaking Bad, The Wire y Mad Men: el podio del ranking

Breaking Bad encabezó la lista. La historia de Walter White, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetamina tras recibir un diagnóstico de cáncer, ocupó el primer lugar por delante de The Wire, situada en Baltimore, y Mad Men, centrada en el mundo de la publicidad estadounidense.

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El cuarto puesto fue para Succession, mientras que Fleabag quedó quinta. Esas posiciones muestran la variedad del tramo más alto: junto a relatos extensos sobre el crimen, las instituciones o el poder empresarial aparece una comedia dramática de dos temporadas.

El resto del top 10 también cruza estilos. Figuran la fantasía de Game of Thrones, las sátiras políticas de Veep y Atlanta, la comedia televisiva de 30 Rock y Curb Your Enthusiasm, una serie que se mantuvo en pantalla durante más de dos décadas.

Por qué Los Soprano y Friends quedaron afuera

La ausencia de Los Soprano puede sorprender: sus temporadas se extendieron ampliamente dentro del siglo XXI. Sin embargo, la serie comenzó en 1999. Por la misma regla quedaron fuera El ala oeste de la Casa Blanca y Friends, estrenadas antes de 2000.

Se trata de una consecuencia del criterio de elegibilidad, no de un puesto bajo en la votación. La clasificación considera la fecha en que empezó cada programa, aunque haya emitido episodios durante los años posteriores.

Las 20 mejores series del siglo XXI, según The New York Times