Los 6 artistas argentinos que dominan Spotify

La música argentina tiene una presencia cada vez más fuerte en Spotify, donde distintas generaciones de artistas lograron construir audiencias masivas. El pop, el trap, el rap y los sonidos urbanos conviven en una escena que también consiguió proyectarse internacionalmente

Entre los nombres más destacados aparecen Emilia, María Becerra, Nicki Nicole, Duki, Milo J y Trueno, seis artistas que representan distintos géneros de la música actual argentina. Spotify tagha reconocido en diferentes rankings y acciones el impacto de varios de ellos dentro de la plataforma.

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Maria Becerra ocupa uno de los lugares centrales dentro de esta generación. La cantante de Quilmes superó los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, su repertorio combina pop urbano, reguetón y colaboraciones con figuras de la escena lantina.

Emilia también se convirtió en una de las principales representantes del pop argentino. Su crecimiento se reflejó especialmente en 2024, cuando Spotify la ubicó como la artista más escuchada de Argentina durante ese año. Canciones como “Perdonarte ¿Para Qué?”, “Blackout”, “Cuatro veinte” y “La_Original.mp3”.

Duki es otro de los nombres fundamentales para entender la expansión internacional del trap argentino. Desde sus comienzos en las batallas de freestyle hasta sus grandes escenarios, Mauro Lombardo se convirtió en una de las figuras que ayudaron a llevar el movimiento urbano argentino hacia otros mercados. Además, forma parte de colaciones que reúnen a buena parte de esta generación.

Nicki Nicole consolidó su carrera combinando rap, R&B, pop y sonidos urbanos. Su catálogo incluye colaboraciones con artistas argentinos e internacionales y canciones que siguen acumulando reproducciones en Spotify, como “Mamichula”, “Entre Nosotros" (Remix) y “Otra Noche”.

Milo J representa a una generación más joven que encontró en el streaming una vía de crecimiento particularmente fuerte. El artista de Morón construyó su carrera entre el rap, el hip hop y el género urbano. Su álbum “La Vida Era Más Corta”, lanzado en 2025, amplió todavía más su presencia en Spotify.

Trueno completa esta lista con una carrera que comenzó en las competencias de freestyle y rápidamente se transformó en una propuesta musical con alcance internacional. Canciones como “Mamichula”, “Dance Crip” y “Real Gangsta Love” forman parte de su recorrido, mientras que Spotify lo incluyó entre los artistas de RADAR con mayor crecimiento y alcance global.

Las 5 canciones más escuchadas en Argentina hoy

Aunque los artistas argentinos mantienen una fuerte presencia, el "Top 50" de canciones más escuchadas en Argentina está encabezado actualmente por figuras internacionales y exponentes de la música latina.

En el primer puesto aparece “Bby WOW” de Karol G junto a Judeline y rusowsky, seguida por “Las más bonitas son p#tas” de Anuel AA. El tercer lugar corresponde a “ZIZI” de Ozuna y Omar Courtz, mientras que “De lejitos- Remix” de Jay Wheeler y Omar Courtz, ocupa otro de los primeros lugares.

El quinto puesto es para “POR SI MAÑANA NO ESTOY” de Omar Courtz, completando los primeros 5 puestos en que el reguetón y la música urbana latinoamericana tienen un claro protagonismo. El ranking puede modificarse diariamente a medida que cambian las reproducciones de los usuarios.