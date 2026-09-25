Facundo Moyano reapareció en TV con Moria Casán y generó polémica por su actitud

Después de los últimos episodios que protagonizó junto a Candela Arizaga, el exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano volvió este jueves a la televisión para dar su versión sobre lo ocurrido. Había solicitado personalmente un espacio en La Mañana con Moria para ejercer su derecho a réplica, pero llegó más de media hora tarde al estudio y terminó ingresando al aire cuando el programa estaba cerca de finalizar.

Frente a Moria Casán, buscó reconstruir lo sucedido durante el fin de semana en su departamento y responder a las distintas versiones que circularon en los últimos días. En ese marco, también cuestionó a quienes hablaron públicamente del caso y apuntó, entre otros, contra el periodista Jonatan Viale.

“Yo hablo ahora porque no hice nada de los delitos que se me endilgan. Yo me puedo bancar que me digan corrupto. Pero siento que todos pueden hablar de mí aunque nadie tiene que justificar nada. Pero yo tengo que justificar. Y lo acepto, lo hago”, sostuvo.

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Qué dijo Facundo Moyano sobre el episodio con Candela Arizaga

Al referirse al episodio con Candela Arizaga, Moyano aseguró que la joven se desmayó mientras se encontraba en su departamento y que él debió asistirla al creer que atravesaba una situación de gravedad. “Candela casi se muere. A ver, yo no dije que Candela tuvo un paro cardíaco porque me quise hacer el héroe. Yo lo digo porque se desmayó, la quedó o tuvo una experiencia cercana a la muerte. Pues tuvo algo que yo la vi fiambre y le hice RCP”, relató.

El exdiputado también cuestionó las interpretaciones que se hicieron sobre sus declaraciones y rechazó que buscara victimizarse. “No le creen a Candela. Tipo, la defienden pero no le creen”, sostuvo. Sobre la intervención policial, explicó que Arizaga no podía hablar en ese momento y que él tampoco sabía con certeza qué le estaba ocurriendo: “El policía nunca habló con Candela porque ella no podía hablar. Candela no estaba, había otra cosa dentro de Candela. No sé lo que le pasó, si fue un brote, si fue un SM. No lo sé porque no soy médico y me puedo equivocar”.

En ese sentido, Moyano explicó que cuando habló de un paro cardíaco se refirió a lo que él creyó que estaba sucediendo en ese momento. “Cuando tuvo lo que yo creí que era un paro cardíaco, llamé y dije que tuvo un paro cardíaco y estaba documentado”, afirmó.

La tensión durante la entrevista con Moria Casán

A medida que avanzaba la conversación, el dirigente se mostró nervioso y por momentos tuvo dificultades para ordenar su relato. Moria intervino en distintas oportunidades y, en una de las escenas que posteriormente más repercusión tuvo, llegó a sostenerle el micrófono para ayudarlo a continuar con la explicación.

“Yo no estuve llorando anoche por las críticas…”, alcanzó a decir Moyano antes de volver a referirse a lo ocurrido con Arizaga. Durante la charla también recurrió a una referencia a Los Simpson para intentar describir la situación que, según su relato, había atravesado aquella noche.

El caso Facundo Moyano y el declive del sindicalismo argentino

La entrevista terminó sobre el cierre de La Mañana con Moria y dio paso a Puro Show. Durante el pase, los conductores del ciclo analizaron lo que acababan de ver y centraron parte de sus comentarios en la actitud que había mostrado Moyano frente a Moria.

“Tremendo lo que acaba de vivir Moria, una entrevista muy extraña”, señalaron. Los conductores describieron al dirigente como “errático” y “extraño” y cuestionaron algunos de sus movimientos y respuestas. También hicieron referencia a la reacción de Moria durante el intercambio.

“No se entendía muy bien de lo que hablaba, llegó en otra dirección, no estaba en eje”, comentaron durante el programa.

La repercusión en redes por la actitud de Moyano

La entrevista rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde distintos usuarios comentaron la forma en que Moyano se expresaba, sus movimientos y las dificultades que mostraba para desarrollar su relato. Las reacciones comenzaron mientras el programa todavía estaba al aire y continuaron después de su aparición.

A partir de las imágenes, algunos usuarios cuestionaron su comportamiento y plantearon distintas especulaciones sobre su estado durante la entrevista. El tema también fue retomado en publicaciones y comentarios vinculados con el episodio que mantiene al exdiputado en el centro de la atención mediática.

Esas reacciones, sin embargo, corresponden a interpretaciones y opiniones de usuarios y no permiten establecer por sí mismas cuál era el estado de Moyano durante la emisión. Lo concreto es que su forma de expresarse terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de la repercusión de la entrevista.

Así, la aparición televisiva abrió un nuevo capítulo en torno al caso con Arizaga. Moyano buscó dar su versión de lo ocurrido y responder a las acusaciones que circularon en los últimos días, pero su intercambio con Moria Casán terminó generando una discusión paralela sobre su comportamiento frente a las cámaras.