“Sombras”: el thriller psicológico argentino que lleva el horror familiar a la pantalla de NET TV

Sombras es un thriller psicológico y de suspenso argentino compuesto por seis episodios. El primero se emitirá este jueves 24 de septiembre a las 21 por NET TV.

La producción propone un relato claustrofóbico en el que el horror no surge de elementos sobrenaturales, sino de situaciones vinculadas con la vida cotidiana: una familia convertida en prisión, el amor llevado a la obsesión y una violencia parece transmitirse de generación en generación.

La historia continuará con un capítulo semanal, cada jueves del mes próximo: el segundo llegará el 1 de octubre a NET TV, los siguientes los días 8, 15 y 22 de octubre, hasta llegar al sexto y último capítulo, previsto para el 29 de octubre.

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La trama comienza cuando una joven emprende la búsqueda desesperada de su hermana desaparecida. En el camino, llega hasta una casona gobernada por una familia donde las relaciones de poder y los conflictos internos esconden secretos que permanecen enterrados. La investigación la lleva a descubrir que el peligro no necesariamente se encuentra afuera, sino dentro del propio núcleo familiar.

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Una vieja casona es el escenario de una historia marcada por el horror doméstico. Allí viven Juan, un joven introvertido y perturbador; su madre Zulma, una mujer atravesada por un pasado de violencia, abuso y obsesión; y Angelita, una anciana despótica que, desde su cama, manipula a su hija y a su nieto. La convivencia entre los tres está atravesada por silencios, gritos, pastillas y alcohol.

Un elenco encabezado por figuras de la ficción argentina

La serie cuenta con un elenco integrado por Nora Cárpena, Silvia Kutika, Pablo Só­rensen, Mercedes Lambre, Fabio Aste, Mariana Di Marco, Walter Bruno, Daniel Di Biase, Agustina Barrasa y Daniel Dessal. El guion y la dirección están a cargo de Julio Midú y Fabio Junco, mientras que Pablo Só­rensen se desempeña como showrunner creativo.

La producción ejecutiva está a cargo de Eduardo Núñez y Sebastián Beltrami, con BACS Producciones como responsable de la producción general. La propuesta cuenta además con el apoyo de la Editorial Perfil y con Maxi Cardaci al frente de prensa y comunicación.