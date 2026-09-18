Moyano no podrá ver a su expareja: la Justicia rechazó levantar las restricciones y sus abogados renunciaron

La Justicia volvió a rechazar el pedido de Facundo Moyano para levantar las restricciones que le impiden acercarse y mantener contacto con su expareja, la modelo Candela Arizaga, de 23 años. Tras esa decisión, los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón renunciaron a la defensa del exdiputado por “diferencias en la estrategia”.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 de la Ciudad de Buenos Aires desestimó nuevamente el planteo presentado por Moyano para dejar sin efecto la perimetral y el impedimento de contacto con Arizaga. De esta manera, el exlegislador continúa sin autorización para acercarse o comunicarse con la joven mientras avanza la investigación por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, a raíz del episodio ocurrido el 4 de agosto en un edificio de la avenida Libertador al 5400, en Belgrano.

Los abogados habían asumido la representación de Moyano desde el comienzo de la investigación. Según informaron a Noticias Argentinas, su salida se produjo por “diferencias en la estrategia”, por lo que el exdiputado quedó momentáneamente sin sus defensores particulares en la causa.

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Candela Arizaga extraña a Facundo Moyano: pidió por segunda vez en menos de un mes que levanten su perimetral

Arizaga habló sobre la separación

En declaraciones televisivas, Arizaga confirmó el final de su relación con Moyano y contó que el exdiputado la bloqueó de sus redes sociales. “Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, me bloqueó”, explicó la joven al referirse a la situación posterior a la separación.

La modelo también describió cómo atravesó los últimos días y aseguró que se encontraba afectada por lo ocurrido. “Estoy un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarré como pánico”, expresó.

En paralelo, la Justicia descartó que hubiera existido un encuentro entre ambos en un hotel del centro porteño. El martes 15 de septiembre, personal del Ministerio Público Fiscal junto con integrantes de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentó en el establecimiento ubicado en la avenida Belgrano al 538.

Una empleada entregó voluntariamente el DVR con las imágenes de las cámaras de seguridad, que fue trasladado por personal del Gabinete Multimedia a la sede de la calle Chacabuco al 151 para su análisis. Luego de revisar el material y realizar las pericias correspondientes, los investigadores determinaron que no existe registro de que Arizaga haya estado en el hotel durante la estadía de Moyano.