Unabomber llega a Netflix: la historia real detrás del estreno que revive uno de los casos más famosos de EEUU

Netflix estrena este viernes 25 de Septiembre Unabomber, una película dirigida por Janus Metz e inspirada en hechos reales que durante casi dos décadas envió paquetes bomba a distintas personas e instituciones de Estados Unidos y que fue identificado por el FBI como el responsable de una campaña que dejó tres muertos y 23 heridos.

La película está protagonizada por Jacob Tremblay, quien interpreta al joven Kaczynski, mientras que Russell Crowe encarna al psicólogo de Harvard Henry Murray y Shailene Woodley interpreta a la agente del FBI Joanne Miller. La historia alterna entre los primeros años de Kaczynski y la investigación que décadas después llevó a las autoridades a seguir su rastro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El problema final”, la atrapante miniserie de cuatro episodios que estrenará Netflix este viernes con José Coronado

Antes de convertirse en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos, Ted había sido considerado un prodigio académico. Ingresó a Harvard con apenas 16 años y posteriormente obtuvo un doctorado en Matemáticas por la Universidad de Michigan. Incluso llegó a trabajar como profesor asistente en la Universidad de California, Berkeley, aunque abandonó ese puesto después de poco tiempo.

Su historia tomó otro rumbo cuando decidió abandonar la vida académica y trasladarse a una cabaña aislada en Montana. Allí desarrolló una postura cada vez más radical contra la tecnología y la sociedad industrial. A partir de 1978 comenzó una campaña de atentados con bombas enviadas por correo que se extenderían hasta 1995 y que dio origen al nombre con que sería conocido: Unabomber

Paramount destraba la compra de Warner Bros. tras un acuerdo con California y otros estados

Cómo el FBI logró identificar al Unabomber

Durante años, la investigación avanzó sin que las autoridades pudieran determinar quién estaba detrás de los ataques. El caso llegó a convertirse en una de las investigaciones más extensas del FBI, mientras Ted continuaba enviando bombas y modificando sus métodos para evitar ser identificado.

En 1995, el responsable envió un extenso manifiesto a varios medios de comunicación en el que exponía sus ideas contra la sociedad industrial y la tecnología. La sociedad industrial y la tecnología. La decisión de las autoridades de publicar el texto terminó siendo un elemento fundamental para avanzar en la investigación.

Netflix presentó el trailer de la temporada 4 de “Lupin” y anticipó que Assane Diop enfrentará a un imitador

El hermano de Ted, David, reconoció algunas expresiones y conceptos que le resultaron familiares y se puso en contacto con el FBI. La información aportada permitió a los investigadores concentrarse en Ted.

El FBI realizó posteriormente un allanamiento en su cabaña de Montana y encontró material que vinculaba al sospechoso con los atentados. Kaczynski fue detenido el 3 de abril de 1996 y, tras su arresto, terminó reconociendo su responsabilidad en los ataques.

Unabomber retoma precisamente ese recorrido y combina la historia del joven estudiante que pasó por Harvard con la investigación que décadas más tarde terminó con su captura. Netflix presenta la película como un drama basado en hechos.

Que busca reconstruir no solamente la persecución del FBI, sino también el proceso que llevó a Ted a convertirse en el hombre conocido públicamente como el Unabomber.

sc / ds