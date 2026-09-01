María Becerra a Córdoba con su show 360°: cuándo será y cómo conseguir entradas

María Becerra confirmó su regreso a Córdoba con una nueva propuesta en vivo. La cantante se presentará el sábado 21 de noviembre en el estadio de Instituto, donde llevará su esperado Quimera Tour 360°, la gira acompaña su más reciente etapa musical.

La venta de entradas tendrá dos etapas. La primera será una preventa exclusiva para clientes de Banco Macro con tarjetas Visa, que comenzará el jueves 3 septiembre a las 13:00 hs. Durante esta instancia habrá una opción de financiación de hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Macro Visa.

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La venta general comenzará el viernes 4 de septiembre a las 13:00 hs y estará disponible para todos los medios de pagos. En esta segunda etapa, los clientes que abonen con tarjetas de crédito Macro Visa podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés. La organización todavía no informó públicamente el valor de las localidades.

Quimera Tour: la nueva era de María Becerra

El recital en Córdoba será parte del Quimera Tour, una gira con la que Maria Becerra presenta en vivo su álbum Quimera y lleva su propuesta a distintos escenarios de Latinoamérica. La característica central de esta nueva etapa es el formato 360°, pensado para modificar la relación tradicional entre el escenario y el público.

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La propuesta coloca al espectáculo en el centro y busca que los espectadores puedan vivir el concierto desde distintos ángulos. El formato ya fue anunciado para sus presentaciones en Buenos Aires, donde la artista prepara una puesta especialmente diseñada para generar una experiencia más cercana e inmersiva.

La gira llega después de un período especialmente importante para la carrera de la cantante. Tras sus históricos conciertos en River Plate, Maria Becerra continúa ampliando su presencia en grandes escenarios con una propuesta que combina sus nuevas canciones con los éxitos que consolidaron su lugar dentro de la música urbana y el pop latino.

SC