Mike Leigh se despide del cine con "Tender Loving Care", la gran ganadora de San Sebastián

Tender Loving Care, la película de Mike Leigh, recibió la Concha de Oro a la mejor película del 74° Festival de San Sebastián. El filme también fue reconocido por su guión y por la actuación de Kate O'Flynn, mientras que Javier Cámara obtuvo una distinción por su trabajo en 5 minutos más.

El palmarés también tuvo como protagonistas a la sueca Amanda Kernell, que ganó por la dirección de Brace Your Heart, y al chino Ah Biao, cuya película Border recibió el reconocimiento especial del jurado.

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A los 83 años, Mike Leigh presentó Tender Loving Care como una posible despedida de la dirección cinematográfica. La película vuelve sobre uno de los temas centrales de su obra: los vínculos humanos y la manera en que los problemas cotidianos pueden transformar la vida de las personas.

La historia sigue a dos trabajadoras sociales que recorren Londres y acompañan a personas que atraviesan situaciones difíciles. Mientras se ocupan de los problemas de otros, las protagonistas también deben enfrentar sus propias dificultades, entre ellas rupturas sentimentales, momentos de soledad y el deterioro de sus padres.

El filme también fue reconocido por su guion. La historia combina el trabajo de las protagonistas con sus vidas personales y pone el foco en el cuidado, la amistad y los vínculos familiares.

Javier Cámara, reconocido por 5 minutos más

El cine español tuvo a Javier Cámara entre los protagonistas del palmarés. El actor recibió la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto por 5 minutos más, una comedia distópica dirigida por Javier Ruiz Caldera y protagonizada junto a Berto Romero.

La película cuenta la historia de una pareja que queda atrapada en el tiempo y combina elementos de comedia y fantasía. El reconocimiento fue anunciado durante la ceremonia de clausura del festival.

Amanda Kernell ganó por la dirección

La Concha de Plata a la mejor dirección fue para la sueca Amanda Kernell por Brace Your Heart. La película sigue a una joven de la comunidad sami que, después de la muerte de su padre, debe hacerse cargo del rebaño de renos de su familia.

El filme también aborda las tensiones dentro de esa comunidad y las situaciones de violencia y machismo que atraviesa la protagonista.

El reconocimiento especial del jurado fue para Border, la ópera prima del director chino Ah Biao. La película sigue la vida solitaria de un grupo de hombres y explora sus relaciones y las dificultades para vincularse.

El resto del palmarés de San Sebastián

El reconocimiento a la mejor fotografía fue para Oskar Dahlsbakken por Growth of the Soil. La distinción a la mejor interpretación protagonista fue compartida por Kate O'Flynn, por Tender Loving Care, y Asta Kamma August, por la película de Hans Petter Moland.

En otras secciones, La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrosi, recibió el Premio del Público. La película tuvo su estreno español en San Sebastián y fue uno de los títulos destacados de esta edición.

El Premio del Público Europeo fue para Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor. Durante el festival, la película estuvo acompañada por distintas muestras de apoyo en el contexto de la guerra en Gaza.

El palmarés se completó con Body of Glass, de Naëmi Ada, como ganadora del Premio Nuevos Directores; La ilusión de un verano sin fin, de Alessandra Sanguinetti, en Horizontes Latinos y el Premio Dama de la Juventud; Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun, en Zabaltegi; y The Debut, de Jesse Eisenberg, con el Premio Feroz Zinemaldia.

LB/AF