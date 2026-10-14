Bajaron 40% las denuncias por robo de cubiertas: un asesor de seguros explicó que "disminuyó el fraude"

Las denuncias por robo de cubiertas registraron una fuerte caída en los últimos meses y desde el sector asegurador atribuyen parte de esa baja al descenso en el precio de los neumáticos tras la apertura del mercado importador.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el productor y asesor de seguros Daniel Layus explicó que la cantidad de reclamos disminuyó, aunque aclaró que el robo de ruedas continúa siendo un problema.

"Desde que se abrió el mercado de importados disminuyó, pero no solamente disminuyó el robo: lo que disminuyó, al bajar el costo de las cubiertas, es el fraude", afirmó.

Según Layus, antes el alto valor de los neumáticos generaba situaciones en las que algunos asegurados denunciaban robos para cubrir el costo de reposición. "Eso aparentemente sí. No es un dato taxativo", aclaró, aunque sostuvo que la tendencia se percibe en las denuncias que reciben las aseguradoras.

Menos denuncias por robo de ruedas

Actualmente existe una mayor oferta de marcas importadas, aunque recomendó prestar atención a las características técnicas de cada neumático. "No todo es bueno. Hay que ver el rango de velocidad, hay que ver muchas cosas técnicas de las cubiertas que depende del auto si te puede servir o no", señaló.

Layus contó que, desde su experiencia, la diferencia en la cantidad de denuncias es notoria: "Yo antes cargaba tres, cuatro denuncias por día mínimo. Y hoy ha disminuido mucho".

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"No puedes llevar un número taxativo para decir: 'este mes se robaron 41 mil cubiertas'. No hay un número real, pero se siente que ha bajado lógicamente la cantidad de denuncias", explicó.

"Yo solamente cargué 72 denuncias de granizo del 28 de septiembre. Imaginate multiplicar por todos los productores. Son muchos", indicó. En ese sentido, señaló que las aseguradoras enfrentan diariamente grandes costos por distintos tipos de siniestros, desde robos de vehículos hasta accidentes y daños por fenómenos climáticos.