El paso de ‘Locomotora’ Castro por la Estación Rodríguez del Busto

La figura de Jorge ‘Locomotora’ Castro remite a uno de los nocauts más icónicos de la historia del boxeo mundial, una de las hazañas más recordadas en el deporte argentino. “Fue la mano de Dios, como la de Maradona a los ingleses”, aseguró alguna vez el púgil santacruceño sobre aquel zurdazo que le permitió retener el título de peso mediano de la AMB ante el estadounidense John David Jackson, ganando por nocaut en el noveno round, luego de un trámite muy desfavorable para él. Sucedió el 10 de diciembre de 1994 en el Estadio de Beisbol de Monterrey, en la llamada ‘Noche de los Campeones” que se completó con las defensas de las coronas del puertorriqueño Félix ‘Tito’ Trinidad y el mexicano Julio César Chávez, en sucesivos combates ante los estadounidenses Oba Carr y Tony López.

“Tenía dos tajos en cada párpado y la boca rota, estaba liquidado. Cuando terminó el octavo round, el médico se acercó al rincón y estuvo a nada de frenar la pelea, pero el árbitro me dio el round del campeón. En un momento Jackson me vino a fulminar y me tiré contra las cuerdas para revolearle la derecha. Erré esa mano, pero en el impulso lo agarré con la izquierda en la punta de la pera. Ahí se le apagó la luz”, contó el púgil que entre 1987 y 2006 completó una carrera de 144 peleas profesionales, con 130 triunfos (90 nocauts), tres empates y 11 derrotas.

LA MANO DE DIOS. El triunfo más recordado de Jorge 'Locomotora' Castro, ante el estadounidense John David Jackson en Monterrey. /// CEDOC PERFIL

Ocho años después de aquel mítico combate, el 15 de noviembre de 2002, Castro se presentó en el Orfeo Superdomo, enfrentando al estadounidense Etianne Whitaker, encuadrado en la categoría semipesado. ‘Locomotora’ fue amplio dominador del duelo que se llevó a cabo en el estadio ubicado frente a la Estación Rodríguez del Busto, y venció en fallo unánime luego de completar los 10 rounds. Las tarjetas de los jurados reflejaron la enorme diferencia que hubo en el cuadrilátero: 100-89 (Oscar Seleme), 100-88 (Carlos Villegas) y 100-86,5 (Rubén Acevedo).

A los 35 años, el oriundo de Caleta Olivia buscaba una nueva chance por un cinturón ecuménico, y esa noche se llevó como premio el ‘Trofeo Rubén Torri’, en homenaje al recordado periodista. Los medios calificaron aquel triunfo como ‘una soberana paliza’. “La eficacia de Castro quedó manifestada desde el comienzo del primer asalto. El norteamericano nada pudo hacer para contrarrestar la mayor potencia de los golpes del púgil argentino y terminó con tres costillas fisuradas”, describió la crónica del diario La Nación. Aquella velada cordobesa incluyó la disputa del título mundial súper gallo de la FIB entre ‘La Tigresa’ Marcela Acuña y la jamaiquina Ashley, que favoreció por puntos a la visitante. También la sorpresiva derrota por nocaut del villamariense Diego ‘Rocky’ Giménez ante el colombiano Jorge Noriega.

Después de su primera y única presentación en la capital cordobesa, Castro disputó 12 combates, con nueve victorias y tres derrotas, antes de colgar los guantes. Su extenso palmarés también incluye un triunfo categórico, en cuatro asaltos, en Villa Carlos Paz: frente a José Eugenio ‘Nápoles’ Toloza, el 4 de febrero de 1989.

Castro falleció hoy a los 59 años en Buenos Aires. Su imagen quedará para siempre vinculada a aquella histórica pelea con Jackson en México: “Me voy a morir y esa pelea va a seguir vigente”, declaró en una entrevista, cuatro años atrás.