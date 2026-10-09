El futuro de Messi: lejos de la Selección, cerca de la pelota

El ‘Messi no se va’ que retumbó el martes pasado en el Estadio Monumental es un deseo que se cumplirá a medias. No sólo por la continuidad del rosarino en Inter de Miami, donde tiene asegurada su condición de jugador franquicia hasta el 31 de diciembre de 2028 y también encaminado su ascenso como socio del exfutbolista inglés David Beckham y de los hermanos Jorge y José Mas, millonarios anticastristas cubanos que tienen un estrecho vínculo con el presidente estadounidense Donald Trump y que acaban de poner en un pie en Vaca Muerta.

Mientras preparaba su retiro como ‘10’ de la Selección Argentina, Lionel Messi ya se probaba en otros puestos dentro del mundo del fútbol. Su desembarco como flamante propietario del Club Deportivo Eldense, anunciado cinco días antes del amistoso ante Benín, profundizó la apuesta de ‘La Pulga’ como inversor y empresario en la industria de la pelota, donde hoy tiene intereses en cinco clubes de cuatro países diferentes.

Fundado en 1921 por una peña de aficionados al Barcelona, el ‘Azulgrana’ de Alicante presentó el convenio como ‘el inicio de una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”. Medios españoles dieron cuenta de que el excapitán del seleccionado argentino pagó alrededor de 150 millones de euros para convertirse en el tercer propietario del Eldense en los cinco años que lleva como Sociedad Anónima Deportiva, sucediendo a la dupla española Pascual Pérez-René Ramos (El Flautista) y al matrimonio colombiano Juan Carlos Trujillo-Carolina Holguín (TH Soluciones Group). Club Deportivo Eldense milita en la Segunda División de España y entre los argentinos que vistieron su camiseta figura el marcador lateral Mariano Gancedo, actual integrante del plantel de Sportivo Belgrano de San Francisco.

Brotes verdes

El 16 de abril pasado, otro club del ascenso español, Unió Esportiva Cornellá, anunció con bombos y platillos la venta del 100% de su paquete accionario: ‘‘La noticia del Siglo! Leo Messi, nuevo dueño’. “Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto”, aseguró el seis veces mundialista, en un video que difundió antes de su destacada participación en Norteamérica 2026. Con 75 años de existencia y conocido con el apodo ‘Els Verds’, el club catalán se especializa en la formación de futbolistas y su primer equipo masculino compite en la Tercera Federación, quinto escalafón en el organigrama futbolístico de España. UE Cornellá fue anfitrión del Barcelona de Messi en los 16avos de final de la Copa del Rey 2021 -el último de los 35 torneos que ‘La Pulga’ ganó con el elenco azulgrana-, aunque aquella vez el astro no pudo enfrentar a su nuevo club por estar cumpliendo una sanción por expulsión. Messi le habría pagado 2,3 millones de euros al grupo que tenía como principales accionistas al profesor de educación física Francesc Espín Sánchez y al exfutbolista Andrés Manzano, actual coordinador del fútbol formativo del ‘Barsa’.

‘Al otro lado del charco’, en Uruguay, el color verde también se relaciona con los nuevos vínculos de Messi con el fútbol. En mayo del año pasado, Luis Suárez, su compañero en Inter Miami, lo presentó como refuerzo empresarial del proyecto futbolístico que inició en 2018 en el municipio de Ciudad de la Costa y que, bajo la denominación Deportivo LSM, tuvo su debut competitivo ganando la edición 2025 del Campeonato de Divisional D, la cuarta categoría del fútbol ‘charrúa’.

Color de rosa

En Inter Miami, donde tiene como compañero al minaclaverense Tadeo Allende y recomendó al villamariense Ángel Guillermo Hoyos como responsable del semillero, Messi acumula 116 partidos, 101 goles, 52 asistencias y cuatro vueltas olímpicas en tres años. Además de sumar valor futbolístico, la llegada del ‘10’ representó un incremento de visibilidad, facturación y proyección para la franquicia de Florida, que procura capitalizar el fenómeno más allá del retiro definitivo del jugador y busca seducirlo con una participación formal en las ganancias y un nuevo rol deportivo-institucional. Según trascendió, la última extensión del contrato del delantero, firmada en octubre del año pasado, incluye una cláusula que le permite convertirse en co-propietario de ‘Las Garzas’, con un 10% de las acciones, luego de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS). “Nos sentimos muy afortunados de contar con alguien que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el deporte en este país y que ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos”, expresó Beckham.

Mientras tanto, ‘La Pulga’ apuntala el proyecto de Leones de Rosario Fútbol Club, entidad que preside su hermano Matías y que, decretazo mediante de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, esta temporada hizo pie en la Primera C de la AFA. En esa categoría, la tercera del fútbol argentino, Leones FC comparte cartelera con históricas instituciones del ascenso metropolitano, como Deportivo Español, Sportivo Barracas, Atlas, El Porvenir, Claypole, Berazategui, Sacachispas, Cambaceres, Deportivo Paraguayo, Yupanqui y los también rosarinos Central Córdoba y Argentino.

Fuera de la industria de la pelota, Messi (el tercer deportista mejor pago del mundo, con un patrimonio neto de 1.100 millones de dólares según Forbes) tiene inversiones en hotelería, gastronomía, bienes raíces, tecnología, startups y producción de contenidos, lo que lo exhibe como un jugador versátil y polifuncional, más allá del rectángulo de césped.

HECHO UN LEÓN. Días después de jugar la final del Mundial 2026, ‘La Pulga’ presenció el partido ente Leones y Central Córdoba de Rosario. /// REDES

De la cancha al trabajo

Varias estrellas que integraron el firmamento del Mundial 2026 comparten con Lionel Messi la doble condición de futbolistas y propietarios de clubes. El portugués Cristiano Ronaldo compró en enero pasado el 25% del paquete accionario de la Unión Deportiva Almería, que el primer fin de semana de mayo de 2027 visitará al Eldense por la 37° fecha del actual certamen de Segunda División de España, reeditando en formato empresarial el clásico que CR7 y ‘La Pulga’ protagonizaron con las camisetas de Real Madrid y Barcelona. Desde hace dos años, el francés Kilyan Mbappé ostenta el 80% de las acciones del Stade Malherbe Caen, que milita en la Ligue 3 del fútbol galo; mientras su compatriota N´Golo Kanté tiene el 100% del Royal Excelsior Virton, de la Challenger Pro League de Bélgica. El croata Luka Modric compró el 5% del Swansea City, equipo galés que juega en la Championship (segunda división inglesa) y el belga Thibaut Courtois integra el consorcio que administra al Club Deportivo Extremadura, que juega en la tercera categoría española. El brasileño Vinicius Junior tiene una participación del 80% en el grupo inversor que maneja al FC Alverca, de la Primeira Liga de Portugal.