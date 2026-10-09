La vida sin Messi: cómo será la nueva era de la Selección Argentina

Ya lo cantaba Alberto Cortez: “Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo”. Esa es la sensación que ha quedado en Argentina con el adiós del capitán Lionel Messi. Comienza una nueva era para la Selección nacional. No parece fácil, pero hay optimismo en el ambiente futbolero sobre lo que puede lograr el entrenador Lionel Scaloni con la Albiceleste.

Quedan algunas preguntas por responder. ¿La Selección tendrá que cambiar tácticamente sin Messi? ¿Cambiará mucho la identidad del equipo sin la figura de los últimos 21 años? En ese marco, Perfil Córdoba consultó a protagonistas del fútbol cordobés que analizaron el futuro de la ‘Scaloneta’.

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“Va a ser un lindo desafío el que se le viene a Scaloni”, afirma Norberto Fernández. El actual DT de la Reserva de Belgrano explica: “Él ya ha dado cuenta que maneja muy bien eso, seguro que va a encontrar el equipo, tiene opciones para cambiar de esquema o buscar algún jugador que le pueda cumplir esa función. Están apareciendo varios pibes, aunque será difícil tirarles toda la responsabilidad. Creo que, en el transcurso de la preparación, de lo que se viene, va a ir encontrando el jugador que necesita en ese puesto”.

El ‘Beto’ es consciente que no será fácil sustituir a un jugador como Messi y no le tira toda la responsabilidad al entrenador. “Va a ser un desafío del grupo el de armarse y encontrar la identidad, porque antes todo se basaba alrededor de Messi. Ahora van a tener que aparecer otras cualidades y trabajar más en el equipo. Va a ser difícil encontrar una persona que te transmita tanto o que sea tan importante en la estructura de un equipo. Estoy convencido de que Scaloni va a encontrar el mejor funcionamiento”, analizó el ‘Beto’.

Por su parte, Pablo Semeniuk, el cordobés que es ayudante de campo de Iván Delfino en Colón de Santa Fe, sostuvo: “La ausencia de Leo va a tener una influencia importante en la estructura táctica del equipo, ya que ha sido un jugador que, desde su presencia y sus características, direccionó durante mucho tiempo la manera de jugar de la Selección”.

La trayectoria de ‘Leo’ con la Selección Argentina muestra números estelares: 207 partidos, 126 goles, cuatro títulos con la Mayor y seis conquistas si se incluyen las categorías juveniles y olímpica.

Por eso, a la hora de analizar tácticamente lo que se viene, el exarquero de Racing de Córdoba explica: “Es complejo disociar la fase defensiva de la ofensiva. El equipo tenía una estrategia defensiva que, entre otras cosas, permitía que Messi pudiera estar al ciento por ciento a la hora de tomar decisiones en ataque. A partir de su posicionamiento, sus compañeros interpretaban qué espacios ocupar, cómo moverse y de qué manera acompañarlo”. Y agrega: “Seguramente, sin Messi, veremos un equipo más estructurado desde lo colectivo y que, a partir de esa estructura, buscará potenciar las características individuales de cada jugador. Porque ya no estará ese futbolista que, simplemente con su presencia en cancha, hacía mejores a quienes jugaban a su alrededor”.

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Hay futuro.

Pensando en lo que fue y en lo que vendrá, siempre claro en sus conceptos, Daniel ‘Chanchita’ Albornos reflexionó: “No es muy sencillo diagnosticar la grandeza de Messi. Porque ocurre que Messi no es un futbolista, es un generador de sentimientos, un diseñador de recuerdos. Messi es un jugador que nos hace sentir el fútbol puro”. El otrora talentoso mediocampista de Talleres, también entrenador y actual analista, agregó: “La identidad de la Selección está firme, sellada. No es igual modelo de juego que estilo de juego. Scaloni rearmó toda una estructura para jugar con Messi y no para Messi. Siento que la identidad, mística y estilo ya lo tiene la Selección. Ahora debemos armar una estructura sin Messi y creo que Scaloni tiene engranajes y herramientas para hacerlo. Terminamos jugando con nuestra selección de zurdos: ocho de 11 perfiles zurdos. Los zurdos son buenos. Medina, Licha, Lo Celso, Mastantuono, Paz, González y Messi (que se va) tienen fútbol. Tiene talento la Selección, para empezar a alimentar una nueva criatura”.

En la misma idea de reflexión, Daniela Díaz, histórica entrenadora del fútbol femenino, sostuvo: “Creo que sí va a cambiar tácticamente, al menos los primeros partidos. Se inicia una transición y ahora puede jugar con dos delanteros, como Lautaro y Julián. Scaloni hace rato que está probando”. La ex-DT de Belgrano y River analizó: “Hemos jugado muy bien cuando Messi no estuvo. Y creo que va a ser una transición de a poco, le va a permitir probar otros sistemas. Él mismo lo dijo: a veces dos líneas de cuatro, a veces con línea de tres o con tres defensores. Así hasta que vaya encontrando el nuevo once. Pero creo que va a ser poco tiempo esa transición, porque Argentina tiene mucha jerarquía. Tenemos muchos chicos que vienen haciendo las cosas bien, como Nico Paz o Thiago Almada”.

En ese sentido, la entrenadora aseguró: “Creo que vamos a encontrar jugadores, no el nivel de Messi, nunca jamás se va a encontrar un jugador así. Pero Argentina va a seguir siendo un equipo que proponga desde la tenencia de balón. Y como siempre lo dice Scaloni, cuando se tienen que poner el overol y marcar, también lo han hecho muy bien y lo saben hacer”.

En tanto, Hernán Boyero se ilusiona con lo que vendrá. El ‘Flaco’, exdelantero y goleador de Instituto, fue preciso y directo: “Hay un lindo recambio en la Selección, obviamente no va a ser Messi, pero hay recambio. No tiene por qué cambiar nada. El equipo ya tiene su identidad. No creo que Scaloni tenga problemas”.

Con ese optimismo son muchos los que esperan tranquilos lo que se viene. Empezaremos a verlo cuando la Albiceleste dispute la última fecha Fifa del año, que será en noviembre. La ventana internacional se desarrollará entre el lunes 9 y el martes 17.

Más allá de todo eso, ya se extraña a Messi, y la letra de esa canción de Alberto Cortez tiene más fuerza: “Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido”.