Hay que pasar la primavera, la consigna de los clubes cordobeses de la Liga Profesional

Como la enorme mayoría de los argentinos, los clubes no están ajenos a la lógica de estos tiempos de capitalismo salvaje y motosierra, y ocupan casi todo su tiempo pensando en cómo sumar nuevos ingresos para equiparar el cada vez más obsceno desfasaje entre costos y poder adquisitivo. Más allá de si se mancha o no se mancha, está claro que la pelota también se ajusta.

En medio de una floja campaña deportiva y con una importante merma de seguidores presenciales, Talleres encontró picando en el área un superclásico que seguramente no representará la cura de todos sus males, pero que le ayudará a amortiguar el impacto que viene teniendo en su economía la suba de costos y la caída de expectativas entre sus hinchas. Haciendo uso de una facultad estatutaria, la ‘T’ instituyó ‘El Día del Club’ para el encuentro con Belgrano de la 11° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. A través de un comunicado, la propia entidad de barrio Jardín se encargó de explicar el eufemismo: “Para poder estar en el Kempes, cada socio deberá realizar un aporte extraordinario correspondiente a la tribuna que tiene asignada en su carnet”.

“Para poder estar en el Kempes, cada socio deberá realizar un aporte extraordinario correspondiente a la tribuna que tiene asignada en su carnet”, informó Talleres en vísperas del superclásico con Belgrano.

Para ser parte de lo que en modo marketinero se presenta como “una jornada exclusiva para los socios”, los parciales albiazules abonaron un plus que oscila entre $12.000 (Populares Willington y Sur) y $30.000 (Palcos), además del service charge, con planes de pago de hasta tres cuotas sin interés. Como contrapartida, tienen la chance de llevarse algún premio extra, más allá de la alegría que representa la expectativa de sumar los tres puntos ante el tradicional contrincante. Un auto, tres motos, dos Smart TV, un escritorio, seis camisetas, packs de cerveza, órdenes de compra y hasta ‘un año entero de alfajores’ forman parte de la oferta.

TODOS PONEN. Para el clásico ante Belgrano, por la 11° fecha del Clausura, Talleres dispuso que todos sus abonados paguen un plus. /// PRENSA TALLERES

La hipótesis de máxima, el cobro de ‘coseguro’ por las 58 mil localidades disponibles en el estadio del barrio Chateau Carreras, estima un ingreso de $1.048.000.000 para las arcas talleristas. La cifra equivale a alrededor de US$ 700.000, algo así como la séptima parte del presupuesto mensual del club. Sin grandes ganancias por transferencias en el segundo semestre -US$ 1.500.000 por Ulises Ortegoza y US$ 1.000.000 por Guido Herrera, más el cobro de US$ 4.200.000 que Corinthians adeudaba por el pase de Rodrigo Garro-, Talleres apuesta a enderezar su campaña futbolística, para recuperar socios al día y estirar el calendario del equipo que dirige Omar De Felipe más allá de 8 de noviembre, la fecha que marcará el corte entre los ocho mejores y los siete peores de cada zona en la Fase Inicial. Para afrontar el largo receso que sobrevendrá hasta fines de enero, lo más probable es que la entidad que preside Andrés Fassi apele a la venta de alguno de los valores más cotizados de su plantel, como Matías Alejandro Galarza, por cuyos derechos económicos pretende US$ 10.000.000.

SEGUNDA MUDANZA. Instituto recibirá a Boca en el Chateau, donde ofició como local el 1 de marzo pasado, frente a Unión de Santa Fe. /// REDES

Días de Gloria

Cinco días después del superclásico cordobés, el Estadio Kempes será escenario del duelo entre Instituto y Boca Juniors, por la 12° fecha del actual certamen de la máxima divisional. La Gloria, líder de la Zona A, mudará su localía al Chateau como lo hizo el pasado 1 de marzo (1-2 vs. Unión), aunque esta vez no será en forma obligada, cuando el partido coincidió con el recital de Ricardo Montaner en ‘El Monumental’ de Alta Córdoba. La voz cantante, en este caso, fue la del presidente albirrojo Juan Manuel Cavagliatto, quien justificó el cambio de locación en la chance de llevar más público propio y hacer una diferencia económica sumando la presencia de hinchas visitantes: “Abrir el club cuesta una fortuna”.

Para el compromiso ante Talleres del pasado 19 de setiembre, Instituto habilitó un ‘beneficio especial’ para que cada afiliado albirrojo pudiera comprar hasta cinco entradas para ‘no socios’.

Si el aforo se divide en partes iguales, Instituto podría sumar el aliento de cinco mil simpatizantes y embolsar $2.250.000.000 por el expendio de tickets para xeneizes, teniendo en cuenta el precio promedio de $75.000 que se baraja por ubicación. Este monto, equivalente a US$ 1.500.000, representa para el club el 60% de la partida mensual asignada a costos.

Para el compromiso ante Talleres del pasado 19 de setiembre, La Gloria habilitó un ‘beneficio especial’ para que cada afiliado albirrojo pudiera comprar hasta cinco entradas para ‘no socios’, ofreciendo lugares en la Popular Sur Jiménez ($60.000) y la Platea Alta Kempes ($90.000). “Se viene un partido especial y queremos que la familia gloriosa esté presente”, fue el slogan de aquella campaña, cuyo resultado se reflejó en la ocupación de las 25 mil ubicaciones disponibles que tiene el Estadio Presidente Perón.

En el último mercado de pases, Instituto transfirió al arquero Manuel Roffo (US$ 1.100.000) y al mediocampista Gastón Lodico (US$ 2.000.000) y logró retener al delantero Alex Luna, una de las figuras del equipo.

BUEN RECUERDO. Cinco meses después de la final del Torneo Apertura 2026, Belgrano volverá a enfrentar a River en el Estadio Kempes. /// REDES

Vuelta al Kempes

El tercer fin de semana de octubre será Belgrano quien oficie de anfitrión en el Estadio Kempes, donde recibirá a River Plate por la 13° fecha de la Zona B, en una suerte de remake de la final del pasado 24 de mayo. “Se trata de una decisión excepcional, para que más socios y socias tengan la posibilidad de alentar al campeón de local”, explicó la dirigencia celeste. “Además, es una oportunidad para generar una recaudación extraordinaria que fortalezca la salud financiera del club, en un año en el que sostuvimos al plantel campeón para seguir siendo competitivos”, añadió el comunicado de la conducción que encabeza Luis Fabián Artime, haciendo hincapié en el esfuerzo que representó no tocar el plantel ganador del Apertura 2026 y aludiendo a la decisión de habilitar la Popular Norte para visitantes.

“Es una oportunidad de ayudar a nuestro presupuesto", aseguró Lucas Bustos, el tesorero de Belgrano, al justificar la decisión de mudar la localía para el partido con River.

“Es una oportunidad de ayudar a nuestro presupuesto, al que no podemos descuidar nunca y nos permite estar ordenados”, justificó el tesorero Lucas Bustos. Desde la entidad se precisó que los abonados podrán presenciar el suelo ante El Millonario “sin costo extra”, y que se habilitó la activación de chips para ubicaciones en Platea Gasparini y Platea Ardiles, con un valor promedio de $33.000. De este modo, El Pirata podrá sumar alrededor de 9 mil hinchas propios a los 38.000 que asisten habitualmente al Estadio Julio César Villagra, con una recaudación extra de casi $ 300.000.000, además de embolsar un estimado de $900.000.000 por el expendio de los 11 mil tickets reservados para simpatizantes de River. La mudanza tendría un beneficio aproximado de US$ 800.000 para la institución de barrio Alberdi, lo que representa un 25% del gasto mensual presupuestado.