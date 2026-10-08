Eduardo Sancassani: "Nuestro sueño es jugar en AFA"

Le pelota rueda en las canchas de La Agustina, los sueños se multiplican mezclados entre gambetas improvisadas, botines de todos los colores y la ilusión intacta de quienes encuentran en el fútbol mucho más que un juego. En Instituto, ese sueño se fue construyendo con esfuerzo, con sonrisas que sobreviven a los días difíciles, con abrazos que valen tanto como un gol y con la certeza de que siempre hay un horizonte por conquistar. El fútbol femenino de la 'Gloria' está dando de qué hablar.

Tres títulos en la Liga Cordobesa en los últimos años hablan de un camino que ya dejó huella. Pero para las futbolistas albirrojas, levantar una copa no significa llegar a la meta, sino encontrar nuevos motivos para seguir; y buscan nuevos desafíos, crecer, evolucionar y demostrar que todo lo construido puede ser el comienzo de algo todavía más grande. Sí, hay mucho futuro en ese equipo de Instituto.

En ese marco, en Perfil Córdoba, dialogamos con Eduardo Sancassani, el entrenador de Instituto que guia y acompaña a este grupo de futbolistas que con goles, pases y conquistas exponen una manera de jugar y de crear ilusiones en el barrio de Alta Córdoba.

Las campeonas de Instituto, invictas de la Liga Cordobesa

- ¿Qué es lo mejor que tiene tu equipo? ¿Cuáles son sus principales virtudes?

- A nivel futbolístico creo que lo mejor que tenemos es la capacidad de adaptación de acuerdo a lo que el partido pida. Entendemos que el estado de las canchas, el rival, el momento del equipo, por ejemplo, hace que implementemos diferentes planes según estas situaciones. A nivel humano, somos un grupo que ha luchado mucho por construirse como equipo, y lo sigue haciendo; y que no ha claudicado en los momentos duros. Estamos convencidas que nuestra mejor versión está por verse.

- ¿Qué significa cada logro que han obtenido? ¿Cuántos títulos ya tenes en la 'Gloria'?

Ganamos el Apertura 2025, el Clausura 2025 y el Apertura 2026. El primero tuvo un sabor especial por ser el que nos convenció que estábamos para grandes cosas, pero los otros dos son muy valorados porque entendemos que lo más difícil es poder mantener una regularidad.



Grupo unido que gana y quiere cruzar fronteras. ¿Será pronto?

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Eduardo se sumó en febrero de 2025 a la estructura de Instituto, tras algunas reuniones con Daniel Primo, que fue quien lo invitó a formar parte. Desde entonces el equipo ha evolucionado en su juego y en resultados. También ha sido un buen representante de Córdoba en los torneos regionales, llegando hasta instancia finales.

- ¿Sentis que el equipo tiene mucho para dar todavía? ¿A qué aspiran tus jugadoras?

- Estoy seguro de que el equipo sigue buscando día a día su mejor nivel. De un año a otro hicimos muchos cambios y sufrimos golpes que nos dolieron muchísimo, desde lesiones, jugadoras que se fueron a otros clubes, hasta la partida de Santos Turza, un pilar fundamental para el fútbol femenino de Instituto. Nuestro sueño es jugar en AFA. Sabemos que el club y la dirigencia nos acompañan y se está haciendo el recorrido para lograrlo. Estamos convencidas que podemos hacer un gran papel y representar al club de la mejor manera. En los últimos años, la disciplina ha crecido enormemente y eso nos ilusiona para dar el próximo paso, creemos que estamos listas.



El DT de las ‘Gloriosas’ comenzó dirigiendo un equipo de fútbol 7 femenino, Wasabi. Después estuvo siete años en General Paz Juniors dirigiendo la primera del femenino. Él le cuenta a este medio que fue “ahí donde nacieron mis sueños como entrenador”. En la charla, donde se anima a soñar con muchas cosas para esta disciplina y para el club albirrojo, contó que es entrenador porque encontró “el lugar donde se conjugan las cosas que me apasionan: el fútbol, la competencia, el armado de equipos, la comunicación”. Le gusta el femenino y está comprometido.

"Creo y deseo que mi desarrollo sea en el fútbol femenino. Es un espacio increíble donde hay un potencial de desarrollo tremendo. En cuanto a sueños en el corto plazo, comparto el mismo que las jugadoras de representar a este hermoso club en AFA. En el mediano/largo plazo, me encantaría dirigir profesionalmente en Argentina y también en otros países para conocer otras culturas y otras maneras de vivir este deporte", dice con la mirada puesta en el horizonte.

- ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol femenino?

- Me apasiona vivir este momento de puro crecimiento donde se están sentando las bases de lo que seguramente a futuro sea uno de los deportes más consumidos del mundo sin dudas. Siempre me preguntan si trabajaría en el masculino y la respuesta es que no le cierro las puertas porque uno nunca sabe lo que nos depara la vida, pero estoy donde quiero estar y donde soy feliz.

- ¿Sentis que el femenino está evolucionando en Instituto?

- Sin dudas que está evolucionando. A mi me tocó estar en las buenas, pero para que yo esté acá, pasó gente como Roberto Morán que recorrió el camino más duro. Las pibas hace algunos años entrenaban en condiciones que estaban lejos de ser las ideales. Desde hace un tiempo hacia acá, cambió todo y somos muy agradecidas por eso. Entrenamos tres veces por semana donde siempre disponemos de un gimnasio de primer nivel, una sala de video, canchas de fútbol y una utilería completa; participamos del Torneo Regional que te sirve para sumar experiencias y medirte frente a otros equipos diferentes a los de la Liga; representamos a Córdoba en el provincial junto a Juniors y Camioneros. El progreso es innegable y totalmente visible.