Noelia Marzol: "Hay un despertar del tango más popular y una gran movida de jóvenes que buscan la danza"

Noelia Marzol regresa a Córdoba este fin de semana para presentar Bloody Tango, una propuesta que busca resignificar la relación del público masivo con el género 2x4. Tras agotar localidades en la Calle Corrientes, realizar tres presentaciones en Uruguay y recibir el reconocimiento de la Legislatura por su aporte a la danza, el espectáculo desembarca en el Teatro Ciudad de las Artes en el marco de su segunda gira nacional.

En diálogo con Perfil Córdoba, la bailarina repasa las claves de un show pensado para el público local, reflexiona sobre el resurgimiento de la cultura tanguera entre los jóvenes y analiza el panorama de cara a la próxima temporada estival.

—Llegan a Córdoba en el marco de la segunda gira nacional de "Bloody Tango". ¿Con qué propuesta se va a encontrar el público?

—Es un espectáculo de tango moderno que se fusiona con la danza contemporánea. Está pensado para que lo disfrute cualquier persona, incluso quienes no están tan habituados a consumir tango. A veces el género asusta un poco porque se lo percibe como algo demodé o melancólico; nosotros buscamos exacerbar la sensualidad y darle una vuelta de tuerca.

—¿De qué manera se articula la historia sobre el escenario?

—No son cuadros aislados o sucesivos, sino una historia que se cuenta de principio a fin a través de la danza. Nos recibe un ama de llaves bastante oscura y particular que maneja los hilos de la trama. Luego de darnos a conocer, nos propone hacer un baile de máscaras donde las historias de los personajes se empiezan a cruzar.

—Llega rodeada de varios bailarines reconocidos. ¿Cómo se articulan en el escenario?

—Sí, en su gran mayoría son campeones mundiales y artistas que han recorrido el mundo. Están Jonatan Lazarte y Gisela Lepio, entre otros; son verdaderas bestias en escena que hacen un gran trabajo. Es un show muy dinámico. Cada cuadro tiene su particularidad y sumamos elementos como telas y sillones, lo que genera múltiples condimentos visuales. Lo más gratificante de "Bloody Tango" es ver cómo reúne a generaciones históricamente habituadas al género con jóvenes que se acercan atraídos por esta versión renovada.

—¿Sienten que hay un resurgimiento del género entre las nuevas generaciones?

—Hay un despertar del tango más popular y una gran movida de jóvenes que buscan tanto la danza como el estilo. En lo musical también aparecen muchos artistas jóvenes. Buenos Aires es muy representativa de todo esto, con la realización del Mundial y la actividad constante. Lo que diferencia a "Bloody Tango" de otras propuestas es que no está pensado únicamente para el turista o desde un sentimiento patriótico tradicional; contamos una historia apuntada de lleno al público nacional.

—¿Cómo evalúan la respuesta que ha tenido la obra desde sus primeras presentaciones?

—La recepción fue increíble. Esto empezó casi como un proyecto entre amigos; rompí el chanchito de manera modesta para arrancar en el teatro de Campanella. La idea original era hacer apenas dos funciones, pero terminamos llenando salas de 800 localidades, haciendo temporada en Calle Corrientes, tres giras a Uruguay y encarando ahora esta segunda gira nacional. Incluso la Legislatura nos otorgó un reconocimiento por el aporte a la danza. Ha sido un recorrido sorprendente que trae muchas satisfacciones, por eso para nosotros es fundamental viajar con el equipo completo a cada plaza.

—De cara a la próxima temporada de verano, ¿tienen definido dónde se van a presentar?

—Aún no decidimos a qué plaza iremos; hay bastante incertidumbre en el sector. De todos modos, las ganas de ir a Villa Carlos Paz siempre están presentes. Solemos hacer mucha temporada allá y anhelamos regresar.