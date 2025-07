Las campeonas de Instituto, invictas de la Liga Cordobesa

Las remeras vuelan como banderas improvisadas en un cielo que amenaza con llorar. Pero esta vez, las únicas lágrimas que valen son las que corren por mejillas curtidas de goles esquivos, de tardes sin tribuna, de sueños que parecían vencidos antes de llegar a la cancha. El viento helado de Córdoba se cuela entre abrazos calientes, entre gritos que no piden permiso: “¡Dale la Gloria!”.

Las campeonas –sí, campeonas– ya no corren. Se quedan quietas un instante para saborear lo que parecía imposible: Instituto es campeón del fútbol femenino de la Liga Cordobesa. Y ellas, Las Gloriosas, se permiten festejar como lo hacen los que saben lo que cuesta llegar: con los brazos en alto, con los botines gastados de tanto insistir, con la mirada fija en un futuro que, por fin, las tiene como protagonistas.

No es solo una copa lo que levantan. Es el derecho a soñar en voz alta. Es la revancha de las que nunca se rindieron. Es el campeonato que se celebra con rabia dulce, con amor antiguo y con la certeza de que esta vez, el fútbol también es de ellas.

“Lo que recuerdo es esperar que el árbitro termine el partido, así podíamos juntarnos y festejar y cantar todas juntas, las que estuvimos ahí y las que pudieron viajar de todo el plantel. Recuerdo la felicidad de ese momento”, le relató Candela Valenzuela a Perfil Córdoba, describiendo las emociones. La futbolista agregó: “Fue un momento muy muy lindo, que lo vamos a guardar siempre nosotras y toda la gente que se sumó al festejo. Fue hermoso”.

Las Gloriosas se consagraron campeonas invictas de la Liga Cordobesa, luego de golear 4-1 al Atlético Carlos Paz como visitante una fecha antes del cierre del torneo. Y ayer finalizaron la campaña venciendo por 2-0 a Las Palmas. Las dirigidas por Eduardo Sancassani acumularon 12 victorias y dos igualdades. Sumaron 38 puntos, escoltadas por El Carmen de Montecristo.

'Sofi' Corte, la semilla que floreció en General Paz Juniors

Una gran campaña, que tiene un sabor más que especial. “Este título significa para todo el plantel una recompensa por todo el esfuerzo que hemos estado poniendo desde principio de año. La verdad que dio su fruto tanto esfuerzo y significa muchísimo, muchísimo para nosotras. Es una gran, gran alegría. Estamos muy contentas”, sostuvo ‘Cande’.

En la misma sintonía, Lourdes ‘Luli’ Francioni, exclamó: “Este logro es fruto de nuestro esfuerzo, de años de sacrificio y lucha para el crecimiento del fútbol femenino en Instituto”, al tiempo que destacó: “Lo mejor que tiene el equipo es la unión y la voluntad de siempre ir para adelante”.

“Es el mejor trabajo que he tenido”

Con visión de futuro

Por su parte, Damian Bizzi, integrante de la Comisión directiva de la ‘Gloria’, analizó esta conquista en diálogo con este medio y dijo que: “Esto es parte del proceso del que siempre habla nuestro presidente Juan Manuel Cavagliatto. En el que, si hacemos las cosas bien, los logros deportivos en algún momento llegan y esto es parte de ese proceso. Es similar lo que pasó en el básquet, tanto masculino como femenino, y en el vóley, empezando desde la liga de origen y clasificando”. Además, sobre el proyecto y pensando en algún momento estar compitiendo en AFA, el dirigente expresó: “Este año se entrenó en el gimnasio de juveniles que es de primer nivel y que se inauguró este año. Se unificó la indumentaria con la misma que tiene el plantel superior de fútbol masculino. Se trabajó en cuestiones nutricionales y de salud. Y se mejoraron muchísimo las canchas donde entrenan. De esta manera se dan las herramientas para dar pasos seguros. Este fin de semana tenemos un partido durísimo en Santiago del Estero, en el Regional que estamos jugando. Desde el club el compromiso con nuestra camiseta siempre está. Estamos en una etapa clasificatoria para alcanzar objetivos. El partido en Santiago del Estero es parte de eso”.

Sancassani, DT de las albirrojas, también está pletórico. Él se sumó a principios del año con un espíritu renovador, y en el sitio oficial del club destacó al personal del club que acompaña el proyecto del femenino. “El apoyo del club en cuanto a la infraestructura, elementos y la libertad para trabajar fue fundamental también. Con el soporte de Daniel Primo, Paulo Garletti, Alejando Molina, Marcos Flores y Roberto Moran, el camino fue más fácil para recorrer. Párrafo aparte para Juan Ignacio Bruno, el PF, que hizo un trabajo excelente. No me quiero olvidar por supuesto de Santos Turza que siempre estará en nuestra memoria”. Hay trabajo, hay unión, hay reconocimiento a quienes acompañaron y hay proyección a futuro.

Las Gloriosas jugarán hoy en Santiago del Estero por la Copa Federal Amateur, un torneo organizado por el Consejo Federal que da cupos para la Copa Federal femenina.



‘Cande’, loca por el fútbol

“Lo que más me gusta del fútbol es la pasión que genera. Lo que uno siente por el fútbol no lo encontrás en ningún otro lado. La verdad que es mi cable a tierra y que no lo cambiaría por nada”, reflexiona Candela Valenzuela, que es una de las referentes del plantel campeón de Instituto, junto con Sofia Belmar, Lourdes Francioni, Mayra Oliva y Cintia Rojo. El fútbol es tan importante para ‘Cande’. “Desde donde esté, el día de mañana seguiré conectada al fútbol porque es una pasión única. Disfruto mucho jugar y me encanta, me encanta. Soy muy loca por el fútbol y donde sea que esté siempre voy a estar conectada al fútbol”, relató la mediocampista que antes de llegar al fútbol –a los 18 años–, jugaba al hockey. Pero a ella siempre le gustó el fútbol e hizo una gran carrera. Arrancó en Quilmes de Villa Allende, después pasó por Atalaya, luego llegó a Instituto. De la ‘Gloria’ tuvo un gran paso por Belgrano, anduvo por Universitario y Talleres, y hace un tiempo regresó a la ‘Gloria’ para poder gritar campeona.

–A propósito de haber estado en Talleres y Belgrano, ¿hay mucha distancia entre la estructura de esos clubes en lo femenino con respecto a Instituto?

–Hasta el año pasado sí, había una gran diferencia, no voy a mentir. Yo me fui de Instituto buscando algo mejor en su momento porque no se daban las cosas, el club la verdad que no daba mucha bola, esto te lo digo, no era una prioridad, el femenino nunca lo fue. Me fui a Belgrano, que fue el contraste más grande que tuve, porque es el club donde más le daban bola al femenino y era muy grande la diferencia, en Belgrano te trataban como profesional sin serlo, te daban la importancia que merecías y ahí están los resultados también. Por algo fue Belgrano tantos años el equipo más ganador de Liga Cordobesa, porque también tenían lo que correspondía. Pero es cierto que Instituto este año creció a pasos agigantados. Desde el año pasado se veían de a poco los pasos y este año hubo un gran salto a nivel institucional. Ahora ya tenemos el gimnasio, cancha siempre, ahora al femenino se le ha dado muchísima más bola y eso creo se ve reflejado con estos resultados.