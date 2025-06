“Es el mejor trabajo que he tenido”

Entre camisetas empapadas de historia, botines que guardan secretos y el murmullo constante del estadio Miguel Sancho, está ella, Giselle Morales. La utilera. La arquera. La madre. La mujer que cada día abre la puerta del vestuario como quien entra a su casa, con la familiaridad de quien conoce no sólo el espacio sino también el alma de ese mundo de hombres que, lejos de intimidarla, la abraza como a una más.

Ahí, en la cancha de Racing de Córdoba, hay un aroma que no se parece a ningún otro. Es un perfume sin frascos ni etiquetas: huele a pasto recién mojado después del partido del domingo, a café caliente en invierno, a jabón y aromatizante a media tarde cuando la ropa se prepara para el día siguiente, cuenta ella. Ya no está el aceite verde ni el cuero curtido de antaño, pero el vestuario sigue teniendo su propio olor. Su propia memoria olfativa. “Ese es el olor del vestuario –dice Giselle con una sonrisa– que es distinto a cualquier otro lugar”.

Hace dos años que Giselle trabaja en Racing. Es de las primeras en llegar, de las últimas en irse, de las que no sólo doblan camisetas, sino que sostienen vínculos. “El mejor trabajo que he tenido”, dice sin dudar, con ese brillo de quien ha encontrado no un empleo, sino un lugar en el mundo. En los intervalos del entrenamiento, entre un mate compartido y una broma que hace reír hasta al más serio, Giselle se mueve con una naturalidad que rompe cualquier cliché. Acostumbrada a convivir entre varones, su presencia no desentona, sino que armoniza.

“Hace dos años, en mayo, entré a trabajar en esta función por una recomendación, porque necesitaban a alguien que ayudara al utilero principal, que es Cristian Pesci”, cuenta ‘Gi’. “Entré y empecé a aprender todo lo que es el oficio, por ejemplo, la preparación de mudas, lo que es la ropa seca, se preparan las mudas que corresponden a cada jugador porque cada jugador tiene sus propias medias, su propia calza. Era como aprender a conocer el número de cada jugador, el nombre, su ropa. Me gusta, era como completar parte de mi amor al fútbol”. Ella dice que fue “interesante” encontrar que el utilero tiene “una gran cantidad de cosas por hacer”. Por eso son tres los integrantes de esta área en Racing: Cristian, ella y Matías Aguilar.

Nueva Italia siempre estuvo cerca para ella. Su familia es de barrio Yofre Sur y ella ahora vive en Santa Clara. “Siempre en la zona, Racing es parte de mi ADN”, dice entre risas. El vestuario tiene su aroma y tiene su música. Los jugadores escuchan mucho cuarteto y cumbia, revela. Cuando los futbolistas no están, ella pone música. “Conecto mi teléfono en el parlante y pongo La Barra”. Aunque confiesa que previa a la nota con Perfil Córdoba estaba sonando La Mona Jiménez. “Acá se escucha de todo, nos gusta mucho el folklore, Los Manseros, Soledad, Abel Pintos, Luciano Pereyra”, agrega.

En ese vestuario albiceleste, también se cocina un vínculo silencioso entre el oficio y el corazón, entre las vendas y los abrazos, entre la toalla doblada con prolijidad y la charla antes del partido. En ese territorio íntimo, con sus 36 años y una sonrisa que contagia, Giselle es utilera del plantel profesional de Racing de Córdoba, pero también es arquera y, sobre todo, mamá de Benjamín. “Disfruto cada cosa”, dice, con esa calma de quien ya entendió que lo importante no siempre está en el resultado. Y en su caso, lo importante es también tener todo listo: las camisetas dobladas, los botines alineados.

Sin embargo, la historia de Giselle y el fútbol no comienza con una tabla de talles o un inventario; comienza bajo los tres palos. Jugó desde los 16 años en clubes de barrio y hasta hace poco defendía el arco del femenino de Racing. “Estuve dos años atajando en Racing, donde también coseché muchas amistades”, cuenta. Ama esa posición. “El arco es hermoso”, afirma con una devoción que le brilla en los ojos. “Es estar siempre mentalmente activa, para vos y para tu equipo que te está mirando”. Una lesión (fascitis plantar) la obligó a frenar, pero no a renunciar: “Todavía quiero seguir atajando”, lanza con el mismo ímpetu con el que se arrojaría por una pelota imposible.

En el vestuario, Giselle se mueve con el respeto de quien conoce el terreno y con la ternura de quien sabe leer silencios. “Los chicos son amigos sinceros, me siento una más”. El arquero Joaquín Matallia le regaló sus guantes; otros le preguntan por su recuperación. Ella les devuelve gestos: tiempo, cuidado y detalles invisibles que hacen a la armonía del equipo.

Su día a día es una coreografía entre preparar el entrenamiento, ayudar a su hijo con las tareas y, por qué no, soñar atajadas mientras cocina. Giselle no vive del fútbol. Vive en el fútbol.



VINCULADA AL FÚTBOL. “Juego al fútbol desde los 16 años, anduve por clubes de barrios, escuelas de fútbol”, cuenta.

HAY EQUIPO

El equipo femenino que trabaja con el plantel profesional de Racing de Córdoba suele llamar la atención de los diversos clubes que enfrentan a la ‘Academia’ en la Primera Nacional. Las mujeres son: Giselle Morales, utilera; Evelyn Rodríguez, nutricionista; Ana Santa Cruz, Zoe Tejo y Nicole Bragagnini.