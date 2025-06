Primera división de AFA: las ‘Piratas’, una vez más protagonistas

Las casualidades no existen en el fútbol: hay trabajo, proyección y también banca. Por eso, lo de Belgrano en el fútbol femenino no se mide en medallas sino en memoria –aunque, claro, sus resultados deportivos brindan argumentos para seguir fortaleciendo el proyecto–. Las ‘Piratas’ ganan partidos, pero también han construido caminos a fuerza de convicción y de nobles sacrificios.

Concluido el certamen del primer semestre del fútbol femenino de Primera división de AFA, Belgrano logró una posición que establece que las ‘piratas’ no tienen techo y su crecimiento es constante: las dirigidas por Mariana ‘Pomu’ Sánchez salieron segundas, con números muy buenos que sólo se vieron opacados por la gran campaña de las campeonas, Newell’s.

No se llega a este lugar por azar, ni por promesas vacías: se llega por el eco de años en los que el fútbol fue resistencia, semilla y bandera. Desde antes del 2012, cuando se jugó el primer torneo de fútbol femenino de la Liga Cordobesa, que en Alberdi se trabaja con seriedad en esta disciplina.

“Vamos, Mami, a ganar”, la arenga que llenó de ternura un partido de la Liga Cordobesa

Ir por más

“Fue una gran alegría haber sido protagonistas y ser subcampeonas del torneo de Primera y haber demostrado que Belgrano siempre va a buscar quedar lo más arriba posible”, resaltó Betiana Soriano, la gran figura de las Celestes en el certamen. Y la palabra de la experimentada mediocampista central no es una más, no tiene casette; ella sabe el recorrido previo, porque está desde aquellos primeros días, más allá de que luego anduvo por otros clubes y países. La ‘Beti’ sabe que el femenino de Belgrano tiene un horizonte definido y por eso no teme resaltar, en diálogo con Perfil Córdoba, que “como equipo vamos a seguir luchando para que algún día se nos dé. Nos faltó poco, pero no hay dudas de que vamos a ir por más”.

El Torneo Apertura arrancó con un partido de alto calibre, ya que debutaron en el Gigante de Alberdi ante Talleres. El clásico fue 1-1 y marcó lo que iba a ser un certamen con dificultades. Pero con el correr de los cotejos, la idea de juego de la ‘Pomu’ fue reafirmándose, donde el mediocampo, a pesar del cambio constante de intérpretes, no varió en sus formas. De esa manera, cosecharon 31 unidades en los 16 partidos jugados, con nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas; pero en este ítem hay que marcar que dos de esas caídas fueron en las últimas dos fechas del campeonato, cuando las rosarinas ya habían logrado el título. La ofensiva se destacó con 23 goles a favor, muchos convertidos por sus volantes, y 11 goles en contra. La mediocampista ofensiva oriunda de Santiago del Estero, Lourdes Rodríguez, fue la goleadora del equipo, con 5 tantos. A propósito, la futbolista de 27 años analizó: “Perdimos puntos que ahora los lamentamos, pero es aprendizaje para el grupo. Tenemos muy buen equipo, muy buen cuerpo técnico y nos prepararemos para el próximo torneo llegar a la final”.

Soriano, Rodríguez, Paz, Dalma Mancilla, Fátima Barone, fueron algunos de los puntos altos del equipo celeste, que buscará en el segundo semestre seguir siendo protagonista y aspirando a más.



La apuesta por la infraestructura: el campeonato aparte que juegan Belgrano, Talleres e Instituto

El camino a seguir

Otra futbolista que volvió a ser importante en Belgrano fue Victoria Arrieto. La ‘Colo’, capitana de las ‘piratas’, le dijo a este medio que “ser protagonista del torneo es algo muy lindo, creo que es un respeto que nos hemos ganado en estos años, donde se ve reflejado nuestro trabajo. También, al ser candidatas, hace que los equipos te quieran ganar y muchas veces te juegan de una forma distinta a la que juegan en lo general, entonces son desafíos muy lindos que tenemos todas las fechas”.

Además, la histórica jugadora, que estuvo en los títulos en la Liga Cordobesa y los ascensos apabullantes en AFA, analizó: “Salir segundas tiene una mezcla de sensaciones. Un poco de sabor amargo por no lograr el campeonato, pero también un poco de satisfacción de que hicimos un buen trabajo, de que fue un buen semestre y que ese es el camino por el que hay que seguir trabajando para lograr el objetivo”.

Newell’s levantó la copa –la primera de un club que no es de Buenos Aires en un torneo femenino de AFA–, y Belgrano levanta la mirada, sabiendo que lo construido es tan firme como el deseo que lo sostiene. Lo que viene no es una apuesta, es una certeza.

Parate. Ahora, el torneo está en pleno receso, que durará dos meses por la participación de la selección argentina en la Copa América. El torneo del segundo semestre inicia la primera semana de agosto y será en formato Copa de Liga: habrá dos zonas, una de 9 y otra de 8 y se jugará a una rueda; luego habrá cuartos, semifinal y final a doble partido, local y visitante. Cabe recordar que, en el 2023, con este formato, Belgrano logró llegar a la final con Boca.

CAMPAÑÓN DE LAS ‘PIRATAS’

* 31 puntos en 16 partidos jugados.

* 9 victorias.

* 4 empates.

* 3 derrotas, dos de ellas en las últimas dos fechas cuando Newell’s ya había logrado el título.

* 23 goles a favor.

* 11 goles en contra.

* En la etapa de definiciones se lesionó Julieta Paz, delantera y una de las figuras del equipo.

* La goleadora de las ‘Piratas’ fue Lourdes Rodríguez, con cinco tantos; seguida por Mayra Acevedo.

* Durante el certamen, tres jugadores ‘piratas’ fueron convocadas a la Selección argentina: Crisely Pavón, Milagros Vargas y Romina Núñez; además de que Paz y Agustina Sánchez fueron citadas para la selección de Uruguay.

El primer año de Talleres

Talleres tuvo su primera participación en la Primera del fútbol femenino de AFA y debió lidiar con la adaptación. Le costó mucho al inicio, a tal punto que se tuvo que ir Miqueas Russo, el histórico entrenador de las ‘Matadoras’, y llegó Carlos Casteglione en medio del torneo. Con el arribo del ex-DT de San Luis FC, los resultados aparecieron, muchos de ellos que llamaron la atención, como la goleada a River. En su primer torneo, las ‘Matadoras’ lograron 18 unidades, producto de cinco triunfos, tres empates y ocho derrotas en 16 partidos jugados, con 23 goles a favor y 29 en contra. Terminaron en el puesto 13 y la gran figura fue la juvenil Brisa Jara, aunque también se destacaron Azul Ludueña y Priscila Ellena.

¿Y en Alta Córdoba?

Al cierre de edición, Instituto lideraba el torneo de Primera división de la Liga Cordobesa, en una dura batalla con el Club El Carmen, de Montecristo. Las ‘gloriosas’ año a año son protagonistas de este certamen local y en más de una ocasión han hecho público su deseo de participar en AFA. Sin embargo, desde la dirigencia sólo han realizado promesas y sus jugadoras siguen ilusionadas con tener alguna vez la oportunidad. La historia también le está reclamando a Instituto estar presente en el fútbol femenino de AFA y no perder más tiempo. ¿Será en el 2026? ¿Iniciarán, por fin, las prometidas gestiones?