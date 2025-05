La apuesta por la infraestructura: el campeonato aparte que juegan Belgrano, Talleres e Instituto

“Hagamos que suceda”. Bajo esa consigna, la dirigencia de Belgrano convocó a la asamblea extraordinaria del 26 de mayo próximo, en la que los socios del club de barrio Alberdi deberán refrendar la compra de 11 lotes aledaños al Estadio Julio César Villagra. La adquisición de los terrenos ubicados sobre las calles Tablada, Costanera y Hualfin, que suman una extensión de 4.000 metros cuadrados, fue acordada con su propietario en la suma de US$ 2.000.000, ad referéndum de la aprobación societaria.

“La compra es fundamental para avanzar en el sueño de la construcción de una nueva tribuna popular, permitiendo el crecimiento ilimitado del estadio, evitando proyectos inmobiliarios ajenos y consolidando un plan integral de infraestructura con visión de futuro”, informó la entidad en sus redes sociales. Con esta inversión, Belgrano procura asegurarse la propiedad del 95% de la manzana histórica donde se levanta ‘El Gigante’.

El tesorero Lucas Bustos aseguró que, de concretarse, la transacción se realizará “sin necesidad de inversores externos, sin comprometer el presupuesto del fútbol y con un plan de pagos accesible a mediano plazo”.

NUEVA SEDE. Como parte de la celebración de su 120° aniversario, Belgrano presentó una de sus últimas inversiones en infraestructura. /// PRENSA BELGRANO

Respecto a la ingeniería financiera ideada por la cúpula belgranense para hacer frente a esta operación, el dirigente puntualizó: “Habría un pago inicial de 110 mil dólares y 63 cuotas mensuales de 30.000 dólares, una cifra que representa el 1% del actual presupuesto de la institución”.

La movida forma parte del llamado ‘masterplan de infraestructura’ que lleva adelante la gestión que encabeza de Luis Fabián Artime, que entre 2023 y 2024 dispuso una inversión de US$ 4.687.183 para remodelaciones en el estadio y en el predio Armando Pérez y un desembolso de US$ 1.500.000 para la ampliación de la Tribuna Cuellar. El programa tuvo su continuidad este año, con la afectación de una partida de US$ 540.000 para la construcción de la nueva sede social y de oficinas administrativas.

PREDIO EN OBRAS. En el Centro de Alto Rendimiento Deportivo 'Amadeo Nuccetelli', Talleres construye cinco canchas y un nuevo edificio para el equipo de fútbol profesional. /// PRENSA TALLERES

Plan T

En Talleres, la construcción de cinco canchas, el levantamiento de un moderno edificio para el equipo de fútbol profesional y el emplazamiento de una nueva sede para el Área de Mantenimiento y Operaciones forman parte de la segunda fase del master plan de obras programado para el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

“El predio está en obras desde 2016, cuando se inició el primer proyecto de acondicionamiento de las 24 hectáreas, cuya primera etapa fue inaugurada el 17 de noviembre de 2021”, destacó Miguel Cavatorta, el director de Comunicación y Vinculación Institucional de la entidad de barrio Jardín.

El vocero de la ‘T’ precisó que los flamantes campos de juego del predio (tres de césped natural y dos de superficie sintética) “cuentan con la misma tecnología que la cancha de River y tienen un estándar técnico que responde a la licencia Conmebol y la homologación de FIFA”, y que dos de ellas ya están siendo utilizadas para los entrenamientos del primer equipo.

Para el programa de obras vigente, el último Informe de Gestión Anual de la entidad de barrio Jardín, que la gestión de Andrés Fassi presentó a los socios en octubre de 2024, estimó un presupuesto de US$ 4.000.000.

“El nivel de inversiones para infraestructura se ha mantenido en el tiempo, y las obras de la última década incluyen la restauración de la sede social, la remodelación de La Boutique, la modernización del Polideportivo Juan Pelatto y el acondicionamiento de las tiendas”, añadió Cavatorta.

Según precisó un reporte publicado en las redes sociales de la institución, la nueva intervención al Centro de Alto Rendimiento Deportivo permitirá ampliar en alrededor de 50 mil metros cuadrados los espacios activos en uso en el predio ubicado a la vera de la Avenida de Circunvalación.

CRECE LA AGUSTINA. El edificio de tres pisos que Instituto inaugurará en breve, en el histórico predio de barrio Jorge Newbery. /// PRENSA INSTITUTO

Ciudad Instituto

Con la inminente inauguración de un moderno edificio, Instituto terminará de darle forma a su propio Centro de Alto Rendimiento Deportivo en el Predio La Agustina. La nueva estructura, que comenzó a levantarse en febrero de 2023 y consta de 1.220 metros cuadrados distribuidos en tres pisos, tendrá espacios deportivos, administrativos y sociales. El flamante complejo concentrará las actividades del equipo de fútbol profesional.

Una cancha de césped sintético completa el actual plan de infraestructura encarado por la dirigencia albirroja en el histórico predio de barrio Jorge Newbery, que será rebautizado como ‘Ciudad Instituto’.

Los dos nuevos emplazamientos, que requirieron una inversión aproximada de US$ 2.000.000, se integran al edificio del fútbol en formación y la pensión del club. El año pasado, el club de Alta Córdoba había encarado remodelaciones en el ‘Monumental’ y en el gimnasio Ángel Sandrín, el escenario donde su equipo de básquetbol disputa la Liga Nacional.

“Ultimando detalles”, escribió días atrás el presidente Juan Cavagliatto en su cuenta de Instagram, en un posteo que incluyó una foto de la flamante construcción, y que inició la cuenta regresiva para la inauguración.