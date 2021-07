El retorno de Beti

Betina Soriano es una de las futbolistas más importantes que pisaron las canchas de la Liga Cordobesa. Por tal motivo, su retorno no es un hecho más. La mediocampista regresó de su experiencia por el fútbol profesional de Costa Rica con la idea de volver a vestir la casaca de Talleres.

“Tomé la decisión de quedarme en Córdoba”, contó ‘Beti’ apenas arribó a la ciudad.

En diálogo con PERFIL Córdoba la jugadora explicó: “Por ahora tengo pensado organizar mi vida en Córdoba. Y mi casa es Talleres. Entonces, lo más seguro es que siga en Talleres. Cuando me fui a Costa Rica era para cumplir un sueño. Yo no soy la persona de hace ocho años atrás, la que sólo jugaba al fútbol. Tengo un trabajo, el que me da de comer. Tuve la posibilidad de ir a Costa Rica gracias a la licencia sin goce de sueldo que me dieron. Cumplí mi sueño, cumplí con mis expectativas, viví lo que es jugar en el fútbol extranjero. Y ahora regresé con la idea de volver a Talleres, pero la prioridad es volver a trabajar”.

Soriano es policía de la provincia de Córdoba y pudo cumplir su sueño de ser futbolista profesional debido a una licencia extraordinaria que le dieron en la Fuerza. En Costa Rica jugó en Sporting FC, uno de los clubes más grandes de aquel país. Jugó todo el torneo Apertura, se destacó, hizo goles, fue nuevamente convocada a la Selección argentina. Le fue bien. Incluso hubo otros clubes que se interesaron en sus servicios. Sin embargo, optó por retornar.

- ¿Cómo viviste esta experiencia en Costa Rica?

- Muy contenta. Iba con muchas expectativas por saber cómo me iba a desenvolver en el exterior, en qué nivel estaba, competir de otra forma. Pude directamente vivir del futbol. Me dedicaba sólo a entrenar y jugar. Me fui sintiendo a gusto día a día, más cómoda. Por mi forma de entrenar, por cómo soy, me jugó a favor, no fue otro mundo. Y a medida que me fui adaptando se dieron los resultados positivos, que ni yo esperaba. Estoy muy contenta, terminé bien personalmente, el rendimiento, logré hacer algo bueno por el grupo, hacer goles, y dejé una buena imagen.

Una historia al lado de la pelota. ‘Beti’ juega desde niña al fútbol y destacándose. “Fui muy feliz en mi niñez con una pelota bajo el brazo", suele exclamar, quien a los 12 años ya se había sumado a Belgrano y a los 14 años ya formaba parte de seleccionados provinciales y nacionales. Participó de torneos internacionales con la casaca Albiceleste de las juveniles, entre ellos un Mundial sub-20 y los Juegos Panamericanos disputados en Toronto en el 2015. Con la camiseta celeste fue campeona de la Liga cordobesa e incluso fue goleadora. La talentosa mediocampista forma parte de la historia grande de los inicios del fútbol femenino cordobés, y es considerada unas de los mejores talentos de la historia de esta provincia. Además, tiene el privilegio de haber vestido las casacas tanto de Belgrano como de Talleres. Toda una eminencia en Córdoba.

Por eso su retorno es importante. Ella ya tomó la decisión de volver a vestir la camiseta de las ‘Matadoras’. Apenas cumplió con los diez días de aislamiento se reunió con sus ex compañeras y apenas se abran los entrenamientos, se sumará al plantel.

Jugadora de Selección

En la página web oficial de la FIFA aparece Betina Soriano y sus partidos con la camiseta de la Selección argentina. En su última convocatoria no pudo sumarse al plantel por una desprolijidad administrativa de AFA. Pero le quedó la satisfacción de volver a ser tenida en cuenta. Y con su retorno a Córdoba, sabe que será difícil volver, pero no pierde las esperanzas. “A mí me gusta entrenar mucho y el fútbol femenino a nivel provincial es amateur, por eso es complicado. De hecho, actualmente el fútbol está parado. Y eso me juega en contra. Pero me mantengo entrenando con las expectativas de siempre. Como jugadoras no entendemos que nos tenemos que ir lejos para ser tenidas en cuenta, es todo un tema, pero no pierdo las esperanzas. Bienvenido si en algún momento vuelve a llegar”, expresó, aunque dijo que estando afuera entendió que el roce en el extranjero e incluso en Buenos Aires es distinto y eso en AFA lo tienen en cuenta. “Falta apoyo, en Córdoba, de la Liga y de la Agencia para con las futbolistas”, sentenció.