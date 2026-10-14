Río Cuarto: desbarataron dos organizaciones narcos y detuvieron a 28 personas

Dos organizaciones dedicadas a la distribución y comercialización de estupefacientes fueron desmanteladas en el departamento Río Cuarto, en el marco de un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que culminó con 28 personas detenidas -todas mayores de edad- y el secuestro de más de 3.600 dosis de drogas. Los procedimientos y la investigación están a cargo de la fiscal de Narcotráfico de Río Cuarto, Georgina Osella.

El procedimiento incluyó 32 allanamientos realizados en Sampacho, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes, Adelia María y Santa Catalina. Las medidas fueron dirigidas por el Ministerio Público Fiscal y contaron con la participación de más de 350 investigadores y efectivos operativos de la fuerza.

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Más de 3.600 dosis de drogas secuestradas

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron 2.950 dosis de cocaína y 701 dosis de marihuana. Además, secuestraron 21 plantas y 56 semillas de cannabis sativa.

El operativo también permitió el secuestro de $15.452.100 en efectivo y US$ 10.071, cuatro vehículos, cuatro armas de fuego y otros elementos considerados de interés para la investigación.

De acuerdo con el balance oficial, el valor total de los bienes y las sustancias incautadas asciende a más de $117 millones.

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Dos estructuras que operaban por separado

La investigación permitió establecer que las dos organizaciones desarrollaban actividades ilícitas vinculadas con la distribución y comercialización de estupefacientes en distintas localidades del departamento Río Cuarto.

Sin embargo, según precisaron las autoridades, ambas estructuras funcionaban de manera independiente, con sus propias dinámicas operativas y sin vinculación entre sí.

Uno de los objetivos de la pesquisa es determinar de dónde llegaba la droga y quiénes eran los proveedores. En principio, trascendió que parte vendría de San Luis y otra de Buenos Aires.